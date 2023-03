Mauricio Merceré, luego de su grave accidente: «Fue un alivio cuando sentí el cuerpo de nuevo»

El piloto florense sufrió una terrible caída en el circuito del Enduro del Verano en Villa Gesell que tuvo lugar el pasado domingo. Precisamente, un día antes de la competencia y en uno de sus últimos entrenamientos, Merceré se confundió de médano en un salto y literalmente voló varios metros hasta caer sobre la arena. Como si esto fuese poco, su moto cayó sobre su espalda. «Sentí como una electricidad en el cuerpo y pensé lo peor hasta que pude mover las piernas y brazos», contó el piloto este miércoles a la 91.5. «El circuito es largo. Son 11 kilómetros y tiene muchos saltos y curvas. Lo recorrí varias veces y tal vez la ansiedad me llevó a acelerar en un lugar que no tenía que hacerlo. Debía frenar a cero y pasé de largo», expresó. «Quiero volver a Las Flores y comenzar cuanto antes con la rehabilitación porque sé que va a llevar mucho tiempo», manifestó Merceré, quien se encuentra internado en una clínica privada de Mar del Plata con doble fractura cervical y doble lumbar. «Quiero agradecer los mensajes y muestras de preocupación de tanta gente que me escribió», finalizó.

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram