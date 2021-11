Meliante: La gente en Las Flores apoyo al intendente, arriba dijo basta

Hoy en el periodístico conversamos con el Pte. de la Soc. Rural de nuestra ciudad. El punzante dirigente reflexionó sobre distintos temas. En principio opinó sobre la helada tardía del día de ayer, posteriormente ante la consulta, manifestó sobre las elecciones de medio termino llevada a cabo el domingo pasado.

Estamos evaluando posibles daños, para el trigo hay que esperar unos diez días, seguramente hizo algo la helada, pero veremos el porcentaje, en los sectores bajos sí se afectó mucho sobre todo el maíz con daños bastantes grandes, veremos la duración de esa helada, estamos con riesgo de resiembra de ese cultivo, hay que aguardar el ciclo biológico de ésta afectación. El girasol es muy difícil que lo afecte, es la fisiología de la planta, hace 10 u 11 años hubo una helada similar y no quedó trigo en pie, estamos a tiempo de reservar, veremos, el que tiene seguro tal vez no tenga que pagar esa resiembra y para el resto es una inversión altísima, estamos en esa disyuntiva esperando a ver qué sucede. Los seguros, son uno asegura lo que puede o quiere, uno paga un porcentaje a lo que uno quiera asegurar, es contra heladas, viento, granizo, es cultural, hay gente que asegura todos los años y gente que no lo hace casi nunca. Depende de cada uno.Sobre el tema electivo del domingo pasado, dijo:

La gente apoyó al intendente y sus concejales, pero más arriba la gente mayoritariamente dijo basta, estamos viendo a un gobierno que no quiere dar el brazo a torcer, vamos a un choque frontal, cuánto más se dilate un plan económico más fuerte será la caída, es triste, porque la inflación sucede luego de una devaluación, ya tenemos una inflación del 50 y no tuvimos devaluación, a dónde vamos a llegar, el golpe económico será muy fuerte, fue una vergüenza cómo manejaron la pandemia, no hay plan ni modelo, está el gobierno intentando solucionar los problemas diarios si no hay plan no hay inversión ni trabajo. Antes decía que había hambre y ahora qué ?, realmente hay mucho.

La carne ahora subió bastante porque el gobierno hace meses cerró la exportación y los invernadores dejaron de engordar, ahora hay faltante de animales gordos, todas actitudes erróneas que encarecen, no hay carne ni novillos, la demanda alta no se puede cumplir, no hay oferta, cuando eso se rompe el producto es más caro, es una medida que perjudicó a todos, al gobierno porque dejó de percibir esas retenciones, al frigorifico porque no puede cumplir con lo convenido, y al consumidor final porque aumenta la carne en la góndola. Domínguez habla pero no ejecuta, como todos los ministros que han venido hasta ahora. Dan marcha atrás por la presión de gobernadores, hubo frigoríficos que cerraron, ahora la carne sube porque no hay, es oferta y demanda, todo el tiempo esta gobierno rompe mercados y no ayuda a nadie. Podemos duplicar o triplicar la carne que producimos pero tiene que ser con reglas claras, podríamos tener hasta tres veces los animales, somos un país enorme, con las mejores tierras y el clima, ideal, tenemos agua, minerales y peces en el mar pero tenemos medidas económicas que hacen que la mitad de los argentinos sean pobres. Argentina produce alimento para 400.000.000 y somos pobres.

ENTREVISTA COMPLETA A MARIANO MELIANTE

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram