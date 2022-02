Meraki Textil SRL: Desafiando la realidad

Juan Carlos Frascarolli y Mariana Novelino, jóvenes empresarios textiles oriundos de San Miguel del Monte visitaron este miércoles “El Periodístico” y a pocos días de la inauguración oficial de “Meraki Textil SRL”. En charla con Ernesto Varela , contaron que “nos vinimos buscando tranquilidad. Monte se está complicando en materia de seguridad. Vinimos hace 7 años. Esa seguridad lo encontramos en Las Flores, emprendimos para acá, surgió lo textil en ese momento para hacernos cargos de una cooperativa, viajaba todo el día con comisiones, queríamos bajar un cambio y encontrar tranquilidad.” Le recordamos a los invitados que el salón de la emisora, fue uno de los lugares de nacimiento de la empresa Cattorini, y Juan Pablo recordaba: En Monte se hacían los jean de Cattorini, cuando era chico escuchaba el ruido de las máquinas, pero a mí me de alguna manera me marcó una tía que cose desde que era chica, y eso de verla a ella, coser tantas horas me marcó, recordaba Juan Pablo. En los 90 trabajé en una empresa en Buenos Aires y empecé a cortar y conocer el rubro textil, acá en Las Flores hacíamos 3 mil prendas por mes arrancando de apoco con 16 socios, era todo de prestado, alquilado. La cosa arrancó mal porque había muchas deudas, apostamos y ahora llegó el momento del cambio, dejar de ser cooperativa y ser una SRL. Lo más importante es que el trabajador tenga su aporte, obra social y jubilación como corresponde. Siendo monotributista es muy complicado, remarla, en aportes sabemos que la jubilación es muy poca y las obras sociales casi no te toman, hicimos el camino a la inversa, nos dicen de una jugada grande pasar de una cooperativa a una empresa pero creemos que es el momento, hoy tenemos mucho trabajo y es muy importante, lo vital es que trabajamos con 4 marcas, investigamos, nos movimos mucho, hablamos con colegas que ya tienen empresas, investigamos por todos lados antes de decidir, sí, se puede, es cuestión de arriesgarse y decir, lo hago, primero se les planteó a los asociados que hay, son 70, cuando terminemos con los tramites en la AFIP se van a ir pasándose paulatinamente a empleado. Todo lleva su tiempo, porque hay empleados de hace cinco años y nos conocemos bien. Remarcaba Mariana. Sobre el polo textil ganado por Las Flores, y reconocer la mano de obra calificada, nos contaba Juan Pablo: Cuando nos hicimos cargo de parte de la gente de GGM, no dimos cuenta que hay un rubro que hay que trabajarlo mucho que son los jóvenes, hay que pulirlos, hay muy buena mano de obra pero es duro el recambio generacional pero bueno, se consigue, se busca, también queremos armar una escuela con chicos nuevos marcando una línea de trabajo, hay cosas que hay que evaluar y luego afirmarse. Ese cambio generacional necesita ser capacitado. Sobre el futuro y la ampliación de Meraki dijo: La idea es llegar a 110 obreros con este nuevo local y en dos o tres años tener nuestro propio edificio en el Parque Industrial. Apostamos a más. Comentaba Frascaroli. Sobre los costos de logística, decía: Yo tengo un criterio, tratamos de ir cargados y volver cargados con gente a quien le entregamos mercadería y volver llenos. En este momento tenemos una camioneta que nos sirve para viajar. El gasto es elevado por el combustible y hay que tratar de solventarlo en los volúmenes que llevamos.

ENTREVISTA COMPLETA A MARIANA NOVELINO Y JUAN PABLO FRASCAROLI

