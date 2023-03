Mondini veterano de guerra: Cuando vas y reclamás algo te dicen, “Nosotros no los mandamos a la guerra»

“La comunidad siempre nos reconoció y siempre será así. El problema es con los gobiernos que hemos tenido desde que volvió la democracia. Cuando vas y reclamás algo te dicen, “nosotros no los mandamos” y hacen hasta donde pueden por nosotros. El gobierno, nos ocultó, nos discriminó, todos, sin distinción de banderas. Desde Alfonsín para acá siempre fue así con algunos problemas. Por ahí con Menem recuperamos algo en cuanto a la jubilación, con Néstor recuperamos algo, con Macri todo para atrás…todo para atrás, estaba la jubilación anticipada, llevaron a una mínima, nada para adelante” remarcaba al comienzo Gustavo Mondini.

“Nosotros marcamos la diferencia sobre quién estuvo y quién no en Malvinas, los que no fueron deberían reclamar un reconocimiento moral, pero les interesa más lo económico. Tampoco lo veo del todo mal pero, nosotros en Malvinas estábamos bajo fuego enemigo, en el agua, en los pozos, todos los días con riego de vida, ellos a eso no lo vivieron..! Afirmaba.

“El monumento de Plaza Mitre era algo esperado. Era unos pocos lugares donde no había monumentos, fue un logro importante, por eso agradecemos a la gente del Astillero aunque falta espacio, porque nos dieron tres maquetas. No se pudo instalar por el lugar por espacio, y eso lo estamos dejando para cuando armemos la plazoleta lindera al Parque Plaza Montero…Hay muchas obras que está manejando el municipio y sabemos que en algún momento con su ayuda estaremos avanzando. También queríamos llegar para anunciar el 2 de abril un centro de ex combatientes como tienen los soldados movilizados en Malvinas. Pero eso será más adelante…Malvinas en nosotros vive siempre, por una imagen, por una maqueta, por muchas cosas, Malvinas nos cambió la vida. Yo quería ser militar de chico y el maltrato que recibí durante la guerra me convencí que eso no es para mí. Me faltó una parte de la juventud, de la adolescencia pasé a la adultez, fuimos chicos y volvimos hombres, siempre lo digo, por suerte nos sentimos vivos gracias a las familias, los amigos, los medios que nos recuerdan…”

Nosotros estuvimos prisioneros en las islas, esos cinco días en la isla hasta que subimos al barco recibimos un buen trato. Nos sacaron el arma, el cinto y cuando te encontraban algo lo destruían, nos pasó con varios rollos de fotos, cuando los encontraban, los abrían a plena luz, lo revelaban y lo tiraban…” Sobre el libro que presenta su compañero Hugo Nuñez, dijo: “Voy a ir a la presentación del libro de Hugo mañana. Iban a venir compañeros de él, también está la vigilia en muchos lados. Pero todos queremos estar presentes en todos lados para que la llama de vigilia de Malvinas siempre esté encendida…” Por otro lado, acotó: “Marita Pérez, directora de la Escuela Normal, se ofreció para cambiar el sistema del acto, que no sea tan protocolar, me dijo de hacer un concurso de poesía, tengo entendido que se va a lanzar dicho concurso, es algo lindo y nuevo…” sobre alguna participación en la parte política, dijo: “Este año no participaré en política, descubrí que no es para mí, si te dicen lo que hay que hacer doy un paso al costado. Trabajé en educación y vi que cuando hay un desfasaje con las escuelas y el Consejo Escolar, no se cumple a veces como se debiera. Te dicen, no te van a dejar, no voy a ser cómplice de nadie. Si se rompe un repuesto del baño y no anda, creo que tiene que venir alguien del Consejo a chequear, y no directamente el plomero, donde terminan cambiando la cisterna completa, ahí se puede ahorrar y con esa plata arreglar otras cosas…”

ENTREVISTA COMPLETA A GUSTAVO MONDINI

