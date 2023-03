Muerte de los operarios: Policía Comunal brindó una conferencia de prensa

En la tarde de este miércoles, en la sede de la Policía Comunal, el Comisario Iván Risso dio a conocer detalles del lamentable hecho ocurrido esta mañana en Avda. Cruz Marqués y Alvear cuando dos operarios de la empresa Avinco Construcciones S.A., ambos foráneos, fallecieron trágicamente luego de descender a un pozo con el fin de inspeccionar obras de redes cloacales. Risso manifestó que «se trataba de una cuadrilla conformada por cuatro operarios. Dos de ellos descienden a la cámara de inspección sin insumos de protección (eso será materia de investigación). Al llegar a una profundidad de ocho metros, el primer operario se desvanece. Esa situación es constatada por el segundo operario que, en un principio, se encontraba en la superficie. De manera inmediata da aviso a los dos restantes y deciden bajar a rescatarlo. El segundo trabajador sufre las mismas consecuencias que el primero. Lamentablemente, los dos fallecen en el lugar. El resto de la cuadrilla da aviso al sistema de emergencia de salud y a Policía. Ahora se deberá determinar por qué los operarios descendieron ya que, según pudimos saber, el lugar no contaba con el oxígeno suficiente para que una persona pueda subsistir. Se supone que la cámara no debería haber tenido ningún tipo de gas. A veces se detecta presencia del mismo por la descomposición de las heces». Por su parte, el Subsecretario de Seguridad Ciudadana, Hugo Gallarado, lamentó lo sucedido y señaló que «la empresa había terminado la obra pero no se había entregado aún de forma definitiva. Ante ello, la Secretaría de Obras Públicas, en una de sus recorridas, inspecciona el lugar y observa filtraciones de agua. Se llama a la empresa para que la revise y subsanar el inconveniente. La obra se iba a entregar a ABSA para que finalmente la red se ponga en funcionamiento». La causa está caratulada Averiguación causales de muerte, interviniendo la Ayudantía Fiscal local. Vale destacar que Policía Ecológica también fue convocada para determinar las causales.

El antecedente de Alvear en 2020 Hace tres años se produjo un hecho de similares características en la localidad bonaerense de Gral. Alvear. En aquella oportunidad, un operario de 57 años murió intoxicado a 14 metros de profundidad cuando realizaba tareas de mantenimiento en una cámara de bombeo de una red cloacal en la localidad bonaerense de General Alvear, informaron fuentes policiales. El fatal caso se produjo cuando tres operarios de 26, 42 y 57 años, empleados de una empresa que contrató ABSA, ingresaron a la cámara de bombeo. Minutos después debieron intervenir los bomberos para rescatar a los tres trabajadores, los que se intoxicaron al parecer con los gases emanados por las heces. Los socorristas hallaron al joven de 26 años y su compañero de 42 en un descanso ubicado a seis metros de profundidad, con síntomas de intoxicación. mientras que a 14 metros de profundidad encontraron a Alejandro Rodríguez (57), sin vida. Los tres operarios eran de la empresa Daifus Ingeniería SRL, contratada por ABSA para que realice el mantenimiento de la cámara de bombeo.

¿Qué es el «gas de alcantarilla»? Si detecta olor a huevos podridos en su barrio o cerca de casa, es probable que se trate de sulfuro de hidrógeno (H 2 S). El H 2 S se genera en plantas de tratamiento de aguas residuales y sistemas de alcantarillado. También conocido como «gas alcantarilla», resulta extremadamente tóxico para los humanos. La presencia de sulfuro de hidrógeno en desagües a menudo se detecta por las quejas de los vecinos cercanos que sufren problemas de mal olor.

¿De dónde viene el H 2 S? El sulfuro de hidrógeno se forma a partir de una reacción biológica en sistemas de desagüe o plantas de tratamiento de aguas residuales. El H 2 S se genera a través de una fermentación anaeróbica (sin oxígeno) de materia orgánica presente en aguas residuales. En el interior de una tubería, si no hay oxígeno, los microorganismos se alimentan y producen sulfuro de hidrógeno, con un característico hedor a huevo podrido. Esto se denomina septicidad, y es la causa del H 2 S y del hedor que lo acompaña.

¿Es nocivo? El sulfuro de hidrógeno es un gas incoloro y nocivo que se genera en determinadas condiciones, denominadas condiciones anaeróbicas o septicidad, en tubos de desagüe y redes de alcantarillado en las que no hay oxígeno. Tiene efectos adversos para la salud. Produce una gran irritación de los ojos y de las membranas mucosas del tracto respiratorio. A partir de una determinada concentración, el sulfuro de hidrógeno anestesia el nervio olfativo, lo que hace que «desaparezca» y que resulte completamente indetectable. De este modo, el H 2 S puede ser un problema cuando menos se lo espere. En adultos, resulta letal a partir de 300 ppm (partes por millón). Bajo ciertas condiciones, en un espacio cerrado, el sulfuro de hidrógeno puede resultar mortal de forma instantánea.

¿Qué tipo de empresa es Avinco Construcciones S.A.? Según su página web la empresa inició sus actividades el 1 de Diciembre de 1987. Desde sus orígenes se dedicó a la ejecución de obras públicas, en caminos de la red secundaria y terciaria del centro y norte de la Provincia de Buenos Aires, contratadas con la Dirección de Vialidad de la Provincia; como así también la ejecución de obras menores con clientes privados. A mediados de 1994 la empresa se instala en la localidad de Salto, Provincia de Buenos Aires, donde instala una planta asfáltica. Desde entónces ha tenido un continuo y franco crecimiento. Ha llevado a cabo el mejoramiento de carreteras, obras de pavimentación urbana en distintos municipios de la Provincia de Buenos Aires, obras de saneamiento hidráulico y desagües, como entubamientos de arroyos, reparación y repavimentación de rutas provinciales y nacionales, puentes, alumbrado público, señalización vial horizontal y aéreas, semaforización, y en general todo tipo de obras accesorias de las obras viales.

