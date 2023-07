Nancy Bratt directora EP 12 La Porteña – EP 24 Estrugamou y precandidata a consejera escolar

En la mañana de “El Periodístico”, hablamos con la pre candidata a consejera escolar por la línea de La Fuerza del Cambio que lidera Federico Dorronsoro. Nancy es oriunda de Wilde, gran Bs. As. pero hace 20 años que vive en Las Flores. Como educadora nos contó la travesía con gusto que realiza cada mañana.

“Me muy levanto temprano, voy a las 7 al Consejo y de ahí salgo para La Porteña, tratamos de tener el ambiente templado con la salamandra, la leña la provee el consejo escolar también los vecinos y los padres, y hasta Patrulla Rural que tiene una motosierra…Luego en Estrugamou tengo una chancha, ahí tengo 5 alumnos y 4 en la escuela 12 y además, en la 24 son 12 contamos en el Jirim con 4 alumnos también…Es una trato personalizado con los alumnos, el día a día, no es como la planta urbana. Tenemos contacto directo también con los padres, no hay espérame o vení después, es ahí, en el momento…” Contaba en el comienzo Nancy…” Por su participación en la política, dijo: “Nunca milité, fue una propuesta de ser consejera escolar por un compañero de trabajo que me propuso, me gustó y agradecí que vean el trabajo que se hace en una escuela, el mover una escuela implica un montón de cuestiones que hacen a la parte administrativa, pedagógica, edilicia, de alimentación de los chicos , de la merienda…cuando hay algo urgente, me vengo urgente desde la escuela para hablar con un consejero….me sumé a la lista de Fede, me sentí muy cómoda. Me siento parte del equipo porque se trabaja de forma horizontal, Fede nos escucha mucho, desde mi lugar con la necesidad que veo que me impulsó a decir sí, siento que hay cosas que se pueden cambiar, no es llegar a un lugar y decir sí, me siento, es un trabajo de todos los días, de 4 años de acompañar a docentes, los del campo estamos muy solos. Esa distancia de las escuelas del campo hace que se necesite un lazo directo entre consejo, municipio y educación para que todo funcione más rápido, Atender la infraestructura, el club nos donó unos tanques grandes, el club de La Porteña se está desmantelando por falta de actividad y tenía riesgo de derrumbe.” dijo

ENTREVISTA COMPLETA A NANCY BRATT

