Néstor Pitrola en Las Flores: «La izquierda va por un gran salto político»

El precandidato a gobernador por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda visitó este lunes nuestra ciudad. Pitrola, acompañado por referentes locales, ofreció una rueda de prensa en una confitería local. «Las Flores es el comienzo de una gira que seguirá más tarde por Azul, Bolívar y Olavarría. Seguiremos y no pararemos hasta octubre. Hoy el debate es qué perfil tiene que tener el Frente de Izquierda para entrarle a este cuadro tan crítico y convulsivo en lo económico, social y político no sólo en la provincia de Buenos Aires sino a nivel país», afirmó. Más adelante, señaló que «el Frente de Izquierda no tiene que andar con chiquitas. En este 2023 hay que dar un gran salto político y el Partido Obrero tiene ese concepto. Esta pobreza del 40% muestra a una Argentina que no se aguanta más. Hay una bronca popular muy grande que necesita manifestarse. La fragmentación de los que nos vienen gobernando es lógica porque fracasó el gobierno del Frente de Todos después del fracaso del gobierno de Juntos por el Cambio». Pitrola también fue duro con los precandidatos de la derecha. «Hoy irrumpen personajes como los Milei o los Espert que son peligrosos porque reivindican la dictadura. Ellos hablan de casta política y son los representantes más duros de la casta». Finalmente, Pitrola añadió que «de la mano de nuestros dirigentes locales seremos más», al tiempo que confirmó que el próximo 15 de abril habrá un congreso provincial del Frente de Izquierda. «Queremos poner en orden la provincia y para eso la salida es por la izquierda», resaltó.

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram