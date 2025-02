Nuevos montos para extraer dinero de los cajeros automáticos

A partir de febrero de 2025, los bancos en Argentina ajustaron los montos máximos de extracción de dinero en cajeros automáticos, estableciendo nuevos límites diarios que afectan a millones de usuarios. Este cambio responde a la necesidad de regular el acceso a los fondos disponibles y garantizar una distribución equitativa del efectivo.

Cada entidad bancaria estableció su propio tope de retiro, por lo que el monto varía según la entidad y el tipo de cuenta del usuario. A continuación, detallamos cuánto dinero podés retirar según tu banco y qué recomendaciones seguir para operar con seguridad.

l Banco Central de la República Argentina (BCRA) fijó normas generales, pero cada banco definió su propio límite máximo de extracción a través de cajeros automáticos. Estos son los montos actualizados para febrero:

Banco Límite diario de extracción Banco Nación Hasta $500.000 Banco Provincia Hasta $400.000 Banco Santander Hasta $600.000 con SuperCuenta / $1.000.000 para clientes Platinum y Black Banco Galicia Hasta $400.000 con tarjeta de débito / $1.000.000 con Token Galicia BBVA Hasta $2.100.000 (el retiro más alto del sistema)

Los clientes pueden verificar los límites específicos de su cuenta ingresando a la app de su banco o consultando en sucursales.

Por qué se ajustaron los montos de extracción

Los bancos implementaron estos cambios por varias razones:

✔ Equilibrio en la disponibilidad de efectivo: buscan garantizar que haya dinero suficiente en los cajeros para todos los usuarios.

✔ Mayor seguridad financiera: límites más altos pueden aumentar el riesgo de fraude o robos.

✔ Fomento de los pagos digitales: el uso de transferencias, billeteras virtuales y tarjetas de débito reduce la dependencia del efectivo.

Consejos de seguridad al retirar dinero de los cajeros

Para evitar fraudes y operar de manera segura, los bancos recomiendan:

✅ No imprimir los tickets de los cajeros: pueden contener información sensible que terceros podrían usar para cometer estafas.

✅ No desechar comprobantes en el banco: los delincuentes pueden usarlos para acceder a datos financieros.

✅ Utilizar cajeros en lugares seguros: evitar operar en zonas poco transitadas o de noche.

✅ Activar notificaciones en la app bancaria: permite monitorear cada extracción en tiempo real.

✅ No compartir el PIN ni claves de acceso: ningún banco solicitará estos datos por teléfono o correo electrónico.

Alternativas al uso de cajeros automáticos

Con el avance de los medios de pago digitales, hay otras opciones para manejar dinero en efectivo sin necesidad de retirar grandes sumas de un cajero:

Extracción sin tarjeta: muchos bancos permiten retirar dinero desde cajeros sin usar tarjeta, solo con un código generado en la app.

Pago con billeteras virtuales: aplicaciones como Mercado Pago, Modo y Cuenta DNI permiten pagar sin efectivo.

Extracción en comercios: algunos supermercados y farmacias ofrecen la opción de retirar dinero al hacer una compra con tarjeta de débito.

Los nuevos límites de extracción buscan modernizar el sistema financiero y reducir la necesidad de operar con grandes cantidades de efectivo. Sin embargo, es importante que cada usuario revise su límite personal y tome precauciones al retirar dinero.

