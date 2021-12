Olavarría libre de pirotecnia: el municipio no habilitó locales de venta

El Municipio de Olavarría informó que en el marco de la campaña “Más Luces, Menos Ruido”, el ejecutivo no habilitó locales de venta de pirotecnia en la ciudad de cara a las fiestas de Navidad y Fin de Año. Fue el mismo intendente Ezequiel Galli que -junto a diferentes funcionarios- difundió un video en el que revindicó su adhesión a la campaña “Más luces Menos Ruidos”, una iniciativa que busca terminar con la pirotecnia e invitó a la comunidad a pasar las fiestas «con empatía». Por otro lado, en el Paseo Jesús Mendía en el que los presentes dejaron sus deseos en el árbol de navidad ubicado frente al Palacio Municipal junto con fanales para conmemorar este encuentro.De esta forma, el Municipio explicó que la iniciativa -que se desarrolla desde el 2016 en Olavarría- invita a la sociedad a encontrar otros modos de celebración en las fiestas, donde la forma de festejar sea un lugar de encuentro que no cause daño a nadie. Año tras año crece la concientización en relación a lo que genera la pirotecnia y cómo esta afecta a los niños con condición de espectro autista, lo que sienten los animales y los eventuales accidentes que se producen a raíz de la mala utilización. En este sentido, el Ejecutivo no ha habilitado locales de venta de pirotecnia en la ciudad en el marco de la ordenanza N°4055 /16, que declaró a Olavarría “libre de pirotecnia”, y establece la eliminación del uso de elementos y dispositivos pirotécnicos, en festividades, celebraciones o eventos públicos oficiales organizados por el Ejecutivo.

Fuente: Infoeme (Olavarría)

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram