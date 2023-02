Oportunidad: En marzo se abre la carrera de técnicos

Ya hay expectativa en Las Flores para realizarla. Es en modalidad semipresencial. Al que obtiene el titulo le permitirá dirigir hasta primera división del fútbol profesional.

Por Flavio Iacomini

Pasaron casi 20 años de aquella posibilidad que se brindó en Las Flores para realizar el curso de Directores Técnicos, que en aquella ocasión llevaron adelante los hermanos Ferrer (oriundos de Maipú) y que se dictó en las aulas de los altos de la Terminal de Omnibus (Actual Secretaría de Educación). Fue en los años 2004-2005. Esta vez, la tecnología permite una nueva modalidad para realizar una cursada que desembocará en la obtención de la licencia oficial de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA). Una gran oportunidad para aquellos interesados en potenciar todos sus conocimientos futbolísticos, que pueden llegar a significar una importante salida laboral en el futuro. Con el recorrido de estudios del primer año, el alumno o alumna que lo realice, quedará habilitado para dirigir futbol de categorías Sub 12 y Sub 15 y Escuelas de Alto Rendimiento. Quien termine el segundo año, obtendrá una licencia de D.T a nivel nacional y podrá dirigir Sub 20, Reserva y Primera División y planteles profesionales de 3era (Federal A) y 4ta (C Metropolitana) categorías de AM-Conmenbol). El que se decida por realizar también el tercer año, se hará acreedor de la Licencia PRO, que tiene un ámbito de aplicación para dirigir Primera División del Fútbol Profesional, como así también habilita para ser técnicos nada más ni nada menos que de Selecciones Nacionales Juveniles y Mayores en todo el continente americano vinculado a la CONMEBOL. Razones más que suficientes que han generado una expectativa singular en quienes ya están pensando en la posibilidad de inscribirse. Entre los requisitos a cumplir, de acuerdo a lo expresado a este medio por Alfredo Ferrer, encargado del dictado de las clases y coordinador del proyecto, se exige tener 18 años cumplidos como edad mínima, y el titulo Secundario Completo, Los días de cursada serán de tres veces por semana (Lunes, Martes y Jueves) en el horario de 19,30 a 22,30. El curso de Director Técnico para dirigir futbol profesional, tendrá un costo de inscripción y luego se abonarán 10 cuotas mensuales. Para contactarse, los interesados deberán mandar mail a atfatandild@tgmail,com. Esta significativa posibilidad para quienes apuesten a querer desarrollarse en el futbol, en Marzo, tendrá su punto de partida. Hoy en Argentina, tierra de los campeones del mundo, ser D.T, no es poca cosa.

