Padre Martin Ripa por las faltas en la escuela: “Hay chicos que se anotan para no ir a la escuela”

Fue a través de un audio enviado a LA RADIO, diciendo: “Sin ofender, pero transmitiendo una impresión o pensamiento que me preocupa, es importante estar en horario completo en la escuela, no pienso sólo en el Colegio San Miguel sino en todas las familias de la parroquia, me preocupa que, si no es el calor es el frío, las licencias, los paros, los Juegos Deportivos, todo tienen validez y sus motivos, todos los chicos tienen que ir a la escuela. Por ejemplo, el deporte es bueno en todo sentido y que los chicos lo practiquen, no se puede jugar a un deporte a contraturno del horario de clases? ¡¡Hay chicos que se anotan para no ir a la escuela!! Me duele y me molesta porque los chicos tienen que estar en la escuela, es la edad para aprender, socializar, compartir, si no hay clases… y lo digo con respeto, esto lo tenemos que cuidar de todas las formas posibles, no es un adorno cultural la escuela…todos tenemos una vida…” Afirmaba.

ESCUCHAR EL AUDIO COMPLETO DEL PADRE MARTIN RIPA

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram