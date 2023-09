Padres del Jardín 906 buscaron respuestas a través de la Banca Abierta

Tal cual se anunció, familiares pudieron manifestarse en la tarde de hoy jueves en el recinto legislativo ante los concejales de todos los bloques políticos. Luego de relatar lo vivido desde que se conocieron los hechos públicamente, los padres afirmaron que siguen buscando respuestas. Al salir del HCD se vivió un incómodo momento ya que una mamá se descompensó en la vereda y tuvo que ser atendida por el servicio de emergencias SAME. Más tarde, Soledad y Fiamma, las dos mamás que ocuparon la Banca, hablaron con FM Alpha, único medio que realizó cobertura periodística en el lugar. “Agradecidos por el espacio que nos dieron en el Concejo. Este es el lugar de representación democrática que tenemos los ciudadanos. Está para eso y hoy pudimos utilizarla, nosotros fuimos claras, seguimos esperando una respuesta. No nos extrañó que la Inspectora no se haya reunido con los concejales. El momento para dar respuestas de su parte ya pasó. Para nosotros hoy no fue fácil porque es volver a vivir la situación de nuestros hijos”, señalaron. Luego del cuarto intermedio, se decidió por votación pasar la nota presentada por los padres a la Comisión Plenaria para su posterior análisis.

