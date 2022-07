Palermo: Corrientes y su plan ganadero después de los incendios

FM ALPHA en el stand de la Pcia. de Corrientes, hablo con Eduardo Ortiz, medico veterinario a cargo del plan ganadero de la provincia de Corrientes: «Que fue lo que nos pasó, porque nos pasó y qué estamos haciendo desde que arrancaron los incendios en diciembre del 2021 hasta febrero de 2022 que empezó a llover y se lograron apagar… comenzaba expresando el medico veterinario con importe experiencia. «si la verdad que fue un desastre se nos quemaron mas de un millón de hectáreas, un poquito más del 10 %, de las cuales el 50 % eran superficies pastoreables, es decir donde normalmente hay ganadería otro 20 % de bosques nativos y bosques implantados forestaciones de Eucaliptus y de pinos y otro tanto por ciento de zona de parques y reservas, se está trabajando fuertemente. volver a las actividades productivas que son las que generan economía local es la premisa, se está trabajando en líneas de financiamiento para reconstruir los alambrados que se prendieron fuego, miles de metros de alambrado, por suerte no hubo pérdidas de hacienda, si hubo mucha pérdida de pastizal así que lo vamos a sufrir con el servicio y con las preñieses que no vamos a tener para este año o sea los procreos que están naciendo ahora : julio agosto, septiembre, lamentablemente perdimos parte de esos procreos porque los campos se incendiaron, amontonaron mucha hacienda, se quemo el pastizal, no hubo tiempo de que se recupere porque normalmente en Corrientes el máximo crecimiento del campo natural es en febrero…

