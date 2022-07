Palermo: La innovación de incorporar ovejas sin lana en Argentina

Llama la atención en la Rural de Palermo y fue noticia en los medios nacionales la presencia de cinco ovejas que conforman una nueva raza incorporada en nuestro país denominada “Santa Inés” con la particularidad de que no da lana, por esto hablamos con el cabañero Sergio Taffarel: “Nuestra cabaña se encuentra en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Precisamente, es una raza de ovejas deslanada, que se creó a fines de 2019. Es originaria del noreste de Brasil y está compuesta por tres razas base, dos de pelo y una de lana, lechera, de ahí sale el nuevo ejemplar. Como no podemos traerlo directamente de Brasil hicimos contacto con la gente que cría esta raza “Santa Inés” en Paraguay y pudimos hacer los trámites para ingresarlos al país en ese año. Con dichos animales pudimos abrir el libro genealógico aquí en la Sociedad Rural de Palermo y de esa forma nos convertimos en el criador número uno. La oveja es un animal tan versátil que puede producir, carne, lana y leche y en este caso tenemos una raza netamente carnicera y como bien señalan los criadores paraguayos, es una raza muy peletera, su piel es tan especial que se puede hacer cualquier tipo de ropa y en alguna escala es un producto a tener muy en cuenta. La oferta forrajera que uno le puede ofrecer es un poco distinta con respecto al lugar de donde se hizo la raza. Es una carne con una grasa justa sin un marmoreo importante que la hace muy rica con una muy buena productividad con animales jóvenes se logra un kilaje justo con la carcaza. El animal que salió campeón tiene 18 meses con un peso de 115 kilos. Por otro lado agregaba: Nos interesó desde nuestra cabaña sumar una raza más pero no precisamente por la carne sino por su producción, lo que veíamos los clientes que era difícil encontrar mano de obra para la esquila. Hoy la lana gruesa se paga o no tiene mercado y eso hace difícil la producción de carne con los animales lanados, la idea es salir de la lana vimos que una buena posibilidad era con esta raza. Los demás productores lo ven como algo nuevo con respecto a las razas tradicionales pero como decimos, el sol sale para todos, acá estamos los que hacemos genética pero ellos también tienen inconvenientes con los productores que muchos de ellos están queriendo salir de la lana. Pero la oveja con lana va a seguir existiendo no es que le vamos a cambiar la vida a nadie, no queremos perjudicar la vida a nadie, simplemente es una opción más, una oportunidad más para aquellos que quieran producir carne según el hábitat donde se manejen.. Es una raza que no genera inconveniente con el tema de la lana porque directamente no la tiene. A nuestra cabaña le gusta innovar, esto no estaba y dijimos por qué no. Le vimos condiciones y cualidades y hoy está el resultado. La competencia fue especial porque estuvimos con otro productor el cual a principios de año le vendimos el animal y hoy nos encontramos en la Rural de Palermo. Remarcaba

AUDIO DE LA ENTREVSITA

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram