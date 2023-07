Parte de prensa DDI

Personal de Sub DDI Las Flores llevo a cabo un allanamientos en nuestra ciudad por incidente de transito donde un masculino fue agredido por el conductor de un vehículo mediante la utilización de un elemento contundente, debiendo ser hospitalizado.-

Según fuentes Judiciales la Sub Delegación Departamental de Investigaciones en Función Judicial Las Flores llevo a cabo Orden de Allanamiento, Registro y Secuestro, en el marco del Proceso Penal caratulado “LESIONES”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 16 a cargo de Dr. Guillermo Vaticano del Departamento Judicial de Azul. Tras denuncia penal realizada el día 18 del corriente en sede de la Sub DDI, donde un hermano de la víctima manifestó que cuando su hermano circulaba por calle San Martin y Almirante Brown de esta ciudad y en momentos en que se dispuso a cruzar la calle, un vehículo marca Fiat modelo Siena con carro enganchado pasa a toda velocidad, gritándole el peatón que vaya más despacio, deteniendo el rodado la marcha, descendiendo de este un masculino con un trozo de hierro en las manos y agrede físicamente a la víctima con varios golpes en el cuerpo y la cabeza, dándose a la fuga del lugar en el vehículo. Debiendo ser hospitalizada la persona herida debido a los golpes sufridos. La SUB DDI LOCAL se aboco a la investigación del ilícito, realizando amplias tareas de campo, análisis fílmicos de cámara pertenecientes a Monitoreo Municipal, testimonios recepcionados, coordinadas por la Fiscalía Actuante logrando recolectar diversas pruebas que indicarían que no sería ajeno al hecho un ciudadano oriundo de este medio, por lo que el Juzgado de Garantías Nro. 03 a cargo del Dr. Juan José Suarez del Departamento Judicial de Azul otorgó Orden de Allanamiento, Registro, Secuestro para una vivienda situada en Avenida Los Manzanares de este medio, lugar de residencia del sindicado, del cual no se puede brindar datos personales debido al estado en que se encuentra la presente investigación. Siendo cumplimentada dicha orden Judicial en horas de la tarde del día de la fecha por personal de Sub DDI Las Flores contando con la Colaboración del Comando de Prevención Rural Las Flores, arrojando resultado positivo ya que se procedió al secuestro de Un Fiat modelo Siena, Un carro tipo batan de un eje, un trozo de hierro de aproximadamente un metro y un teléfono celular marca Samsung, dichos elementos son de interés para la prosecución de la presente investigación, los cuales serán puestos a disposición de fiscalía interviniente.-

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram