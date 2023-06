Patrulla Rural: sorprenden a cazadores en «Pago de Oro»

En el día de ayer miércoles se recibe llamado por parte de vecino de la zona » Pago de Oro», el cual estaba preocupado y molesto ya que había divisado un automóvil que se encontraba cazando en camino rural, por lo que aviso a este Comando, y a los pocos minutos se apersono personal policial en el lugar antes mencionado, constatando la presencia de vehículo con dos personas a bordo, ambas de este medio, las cuales tenían en su poder una liebre tipo europea recientemente muerta y un aire comprimido calibre 6,35. Procediendo al secuestro del aire en mención, ya que, si bien no es un arma de fuego, y no está prohibido el uso del mismo en el interior de los campos, no se puede hacer uso de este en los caminos rurales. Se labro la correspondiente infracción. Intervino el Ministerio de Desarrollo Agrario.- Informo: Comisario Diego López Jefe Patrulla Rural Las Flores.-

Fuente: CPR (Com. Diego López)

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram