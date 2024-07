“Pecora” el queso con medalla de bronce en la Expo Queijo 2024 de Brasil

En el mundial de quesos de Latinoamérica que se llevó a cabo en la ciudad de Araxá, Minas Gerais, en el “International cheese Awards” donde se presentaron más de 1200 quesos, 600 europeos.

Luego de la división por categoría, Cabaña Santa Agueda de Las Flores logra la medalla de bronce, un queso hecho con leche de oveja frisona y Cabaña La Delfina de la familia Noguera logra la medalla de plata, este presentando un queso que hecho con leche de Bufala, ambos de nuestro partido. Por esto, hablamos con el presidente de la asociación de queseros de Latinoamérica, Eduardo Zurro:

“Fuimos a una exposición en Brasil y estuvimos participando en lo que es el Mundial de Quesos de Latinoamérica, había exponentes europeos y americanos, con jurados muy selectos de todo el mundo, tuvimos la suerte de participar con un queso de oveja pasta dura, cocido y sacamos medalla de bronce, arriba nuestro quedó un queso manchero español que tiene 2000 años de historia… Esto resalta mucho lo que es la alimentación de esta parte del mundo con una leche diferente para que salga un queso diferente…Son 1200 quesos en diferentes categorías. Hay queso de vaca, cabra, búfala, oveja, etc. Son duros y semiduros. Y quedan los más emblemáticos como el fontina, por ejemplo… Tuvimos dos filtros con especialistas que le ponían puntaje a la textura y al sabor. Los quesos van con un catálogo, un número y luego queda en otro lugar con la etiqueta. Luego de la cata tienen horas para decidirse el jurado. Es un movimiento de gente muy importante. Había un montón de argentinos y este galardón nos destaca…” Sobre la presentación año a año en Palermo con sus ovejas frisonas, dijo: “Estaremos en Palermo próximamente, vamos a ir pero no con este queso que lleva mucha maduración y es muy caro, porque son quesos artesanales, no industriales…Pero lo que hacemos es para que la gente vea lo que es el queso de oveja. Igualmente, estaremos ahí con 5 ovejas, 3 hembras y dos machos. Hay 15 ovejas frisonas en competencia en total…Es muy caro ir a Palermo, pero es una posibilidad de vender a todo el mundo, y nos permite exportar genética a otros países de Latinoamérica …” Remarcaba Zurro.

AUDIO DE LA ENTREVISTA.

