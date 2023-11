Pedestrismo: Carlos Dahn a días de la Media Maratón de MDP

El deportista que vive en el paraje “El Trigo” competirá en la carrera New Balance. En los estudios de la radio con Ernesto Varela, comentó:

“El 12 de noviembre estaré en NB Balance, la tradicional Medio Maratón de Mar del Plata, motivado, contento y será mi último evento competitivo que participaré” Decía. “Por cuestiones de trabajo, también de edad, cansancio en el tiempo. Voy a descansar un poco. Viene cada 15 días mi profesor Martín Tedesco, también con Majo Gallardo, practico mucho con la naturaleza en El Trigo, salgo a trotar, agarro para el lado de Estrugamou o La Porteña. En esta época es una bendición ver el amanecer en medio de la naturaleza a las 6 de la mañana…Agradezco a mis sponsors una vez más, instituciones como Luz y Fuerza y APOGHARD, a mi familia, mis padres y mis abuelos que me guían y protegen, también al querido Luis Arano, una gran persona que me entrenó, pero lamentablemente no pudo verme correr, también a la secretaría de Deportes, al Dr. Juan Tibiletti, al municipio y especialmente a mi hermano Sandro Dahn, también a los medios locales, FM Alpha que siempre me abrió las puertas de la radio….Siga o no corriendo le pedimos a la gente que no deje de apoyar las actividades deportivas. Con mucha juventud con garra y fuerza que viene empujando…” afirmó

Audio de la entrevista a Carlos Dahan

