“Pepo” Calderón basquetbolista: «Los que están a cargo del básquet acá, se tiene que especializar un poco más…»

Luego de reaparecer en el piso flotante en el maxi mundial de MDP, nuestro basquetbolista conversó en la mañana de “El Periodístico con Ernesto “chino” Varela.

“Vengo de jugar un torneo maxi mundial increíble de leyendas en Mar del Plata, venía medio “averiado” porque tuve un pequeño desgarro en el gemelo… Fue entrenando, hace 5 años que estaba parado, hice un intensivo para poder llegar más o menos bien porque ya no tengo 20 años. El primer partido no pude jugar, luego en el segundo partido con el Málaga que era el más importante, jugué el primer tiempo y luego me terminé de lesionar…” decía el pivot.

“En el torneo me encontré con muchos ex jugadores de mi edad. Sentí que cumplí una etapa y a partir de ahí no quise volver a tocar una pelota. Me dediqué a otra actividad que es el campo que es mi otra pasión…Hablando con compañeros me decían que les pasó lo mismo. Hace un año me dio ganas de volver a tocar una pelota, de ver partidos. El retiro no lo padecí, lo hice 20 años de profesional y 3, 4 de amateur…” Recordemos algunos de los clubes que participó; fue ex jugador de Boca, Peñarol, Regatas de Correintes, Quilmes, 3 clubes de Brasil, Estudiantes de Olavarria.” El que más lo marcó: “Yo me fui a fines del 94 a Peñarol, es difícil elegir un club… Con 33 años llegar a Regatas donde estuve 4 temporadas donde ganamos el título de la Liga Nacional y el Sudamericano, tengo un sentimiento por el club, la ciudad. En Quilmes me afianzo jugando la Liga y teniendo protagonismo, Boca con Ronaldo Córdoba. En el sudamericano de cadetes, en Córdoba, pude cumplir el sueño de chico de jugar en la Selección. El día que me dieron la camiseta dormí con ella, no lo podía creer…” recordaba. Sobre el pasar económico que brinda el basquet a este nivel, dijo: “Si uno es ordenado y hace bien los deberes se puede vivir bien…He visto otros jugadores que luego en el retiro no la pasaban como uno imaginaba…Hubo una época que el básquet estaba bien. No es la pasión de multitudes que es el fútbol. No estoy tanto en el tema, pero para los sponsors no tenía tanta visibilidad. Es un poco, creo, que es el reflejo del país. Veo jugadores que si pueden se van afuera…He notado que el nivel ha caído bastante, pero creo que es producto de cómo estamos. En este torneo donde jugué en San Vicente, compartí con chicos amateur y les contábamos el nivel de extranjeros que teníamos. Yo jugué en Peñarol con un ex jugador de Los Ángeles Lakers de la NBA, o les contábamos de esos jugadores de ese nivel y no lo podíamos creer…” Sobre la admisión (en su momento) de los clubes nacionales de jugadores extranjeros, dijo: “Me metes el dedo en llaga, antes de retirarme tuvimos un conflicto con la Asociación de Clubes. Hoy se unificó con la confederación, teníamos la intención de una medida de fuerza porque aparecían con medidas que atentaban, primero en el nivel del torneo, la liga nacional tenía un prestigio increíble, cuando jugaba en Brasil…cosas que desprestigiaban la Liga. Cuando jugué en Brasil venían y me saludaban porque sabían que era argentino, nos valoraban mucho, lo notas. Querían hacer un cambio de reglamentación, buscaban un recambio generacional, lo querían imponer. Nosotros decíamos que eso se daba naturalmente, que nos hicimos un lugar a fuerza de entrenamiento, yo en la selección tenía 3 pívot de la selección Argentina, te tenía que romper el lomo, de ahí salió la generación dorada, a los de la Generación Dorada no les regalaron el lugar, se lo ganaron, no pudimos seguir con esa medida…Hubo cambios que no caían bien, como ver jugar partidos con 8 extranjeros, entonces nos decíamos, que tiene esto de liga nacional…? remarcó. Sobre nuestra ciudad también el baloncista, se expresó: A nivel Las Flores llama la atención la cantidad de chicos que están jugando y eso es bueno. No he ido mucho, he ido a mirar algún que otro entrenamiento en la noche cuando se juntan…Saladillo yo estuve ahora preparándome para este torneo en MDP, tienen un entrenador de basquetbol, y el anterior también era un entrenador de basquetbol, Saborido jugador profesional, y fue técnico de la selección nacional…Creo que ahí es, donde hay que arrancar, hay que especializarse más…como los médicos, igual.. Es donde habría que apuntar un poco más. De los que están a cargo en el CEF se especialicen un poco más, los entrenadores de basquet no paran, se capacitan, van a clínicas…algo que caracteriza a los grandes entrenadores de basquet, es que no son cerrados y disfrutan mucho, tienen pedagogía, siempre lo digo, fui un privilegiado tanto en la selección como en boca juniors, me ha tocado trabajar con los mejores jugadores de Argentina… Pude estar bajo las órdenes de entrenadores como Oveja Hernández, Néstor García, Rubén Magnano, Fernando Duró, son muy abiertos, no me lo contaron, lo viví yo… Tenemos a Bs. As. a 200 kilometros, no tan difícil…Las Flores tiene a Ronaldo Córdoba que estuvo como técnico en Boca más de 30 años…y de Las Flores no vi a nadie, y si de otros lados anotando cosas que decía Ronaldo, y hasta preguntándole, eso es una lástima…” Sobre el porqué de ir a la vecina localidad a entrenar, expresó: “El único lugar para tirar al aro más o menos bien es el CEF, se dio una situación no se porque mi sexto sentido lo veía venir. Un amigo pidió que si podía ir a entrenar y no me abrieron las puertas…. No si es porque había goteras, igual no quería correr, sólo tirar…lo raro es que no me sorprendió… Después me salieron con que si me pasaba algo quien se hacía cargo, salieron con las normativas, tengo 43 años, que me puede pasar por tirar al aro…Por amistad, termino hablando con Marcos D’elia en Saladillo. Y se pusieron a disposición enseguida, entrené como quería. Me contaron que tenían buen nivel pero no me imaginé que tanto. Viendo al equipo local que están en la 4ta categoría, el pre-federal creía que eran de la zona y no, para sorpresa, no, me decían que eran todos de Saladillo, yo no podía creer…” finalizaba.

AUDIO DE LA ENTREVISTA A PEPO CALDERON

