Pirotecnia: recomendaciones para estas fiestas de fin de año

Como cada año, ante la proximidad de las fiestas por Navidad y Año Nuevo, y el consecuente uso indiscriminado de pirotecnia, muy común en estas fechas, la Municipalidad de Las Flores invita a todos los vecinos a evitar los festejos con elementos pirotécnicos que tanto afectan a las personas que padecen autismo y les provocan dolencias psíquicas, como así también a los animales que también sufren por los tremendos estruendos que emiten los mencionados elementos. La Municipalidad de Las Flores promueve y fomenta la utilización de “Más Luces Menos Ruidos” para disfrutar unas fiestas con espacio y respeto por y para todos y todas.

PARA DENUNCIAR EL USO DE PIROTECNIA PROHIBIDA LLAMA AL 45-2222 o al 44-6191 Antes de encender pirotecnia pensemos que la concientización comienza poniéndonos en el lugar del otro. Por unas fiestas sin pirotecnia. Festejemos todos. #MásLucesMenosRuidos

“LOS CHICOS SON EL FUTURO Y AL FUTURO LO VAMOS A POTENCIAR CON EDUCACIÓN Y MEJORES SERVICIOS PARA TODOS” – ALBERTO GELENÉ ANUNCIÓ LA AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA N° 2, UNA OBRA DE MÁS DE 35 MILLONES DE PESOS Esta mañana, el intendente Alberto Gelené, acompañado por Emil Gelené y diferentes autoridades municipales y educativas, participó del acto de egresados de los alumnos de 6º año de primaria donde acompaño a los alumnos egresados junto a las familias de la institución. En ese marco el intendente anunció importantes obras a construirse para ampliar y brindar mejores servicios para los alumnos y el equipo docente para el desarrollo de todos, mejorando la calidad educativa y la calidad de vida de cada familia, potenciando la educación en un sector de la ciudad que crece a pasos agigantados. La obra comprende la construcción de un nuevo salón de usos múltiples, cocina, baños y sector administrativo, con un presupuesto inicial que asciende a $35.950.203,36 y en pocos días comienza el proceso de licitación. El jefe comunal se mostró muy conmovido y emocionado por visitar la escuela y el barrio que fueron parte suya junto a su familia por muchos años, por su trabajo en obras sanitarias, y recordó parte de esos tiempos en que ese sector aún no se desarrollaba. “Hoy la escuela tiene un área de influencia muy grande, muy importante y también tenemos que ir pensando que toda esta zona, una zona muy linda de Las Flores y que promovimos con el desarrollo de nuestra gestión municipal en las acciones anteriores, porque es una zona muy valiosa desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista urbanístico y es por eso que se ha desarrollado tanta construcción con los consorcios, con las viviendas, con todo este sector que ahora está trayendo más infraestructura con el mejorado de calles y accesos.” y continuó “Por todo ese desarrollo y crecimiento tenemos que pensar y comenzar a trabajar en el proyecto de una nueva escuela secundaria para que los chicos y chicas de este sector complementen su educación en el barrio”. Para cerrar agradeció a todo el personal docente por el esfuerzo y el compromiso por la escuela y sus alumnos y felicitó a los chicos y chicas egresados que emprenden un nuevo camino de desafíos hacía el futuro. Estuvieron presentes, equipo docente y directivo de la Escuela Secundaría N° 2, el secretario de Educación, Rogelio Díaz, la inspectora de Nivel Primario, Patricia Duarte, la inspectora de Nivel Secundario, Patricia Gigena y demás autoridades de Jefatura Distrital, el presidente del Consejo Escolar, Eduardo Sandez y Consejeros Escolares.

CONCIENTIZACIÓN: SI TOMÁS ALCOHOL, NO MANEJES La Secretaría de Gobierno y la Dirección de Tránsito y Ordenamiento Urbano, en el marco de los festejos por estas fiestas, invita a toda la comunidad a ser responsables con el consumo de alcohol. Recordá, SI TOMÁS ALCOHOL, NO MANEJES. Una opción posible si se planifica una salida grupal, es la del Conductor Alternativo, que además de cuidar la vida del conductor que bebe de más, también cuida y preserva la de terceros. #AlcoholAlVolanteCero

CULTURA EN LOS BARRIOS: ESTE FIN DE SEMANA EN BARRIO EMPLEADOS DE COMERCIO Mañana sábado 16 a 19 hs en la Plaza de los Trabajadores del Barrio Empleados de Comercio, la Secretaría de Cultura regresa con su actividad cultural a los barrios, en esta oportunidad junto con la comisión del Barrio Empleado de Comercio. La propuesta incluye feria de la Economía Social, la actuación del grupo musical florense “Pilotos” y la venta de tortas por la comisión del barrio. La Secretaría de Cultura invita a toda la comunidad a acercarse con sus reposeras a formar parte de una jornada social y artística que tiene como valor referencial acercar la cultura a los diferentes espacios públicos de nuestra comunidad.

CULTURA EN LA PLAZA: MÚSICA Y ENTRETENIMIENTOS PARA TODOS Este domingo en el veredón central Juan Manuel de Rosas de la Plaza Mitre el proyecto de la Secretaría de Cultura, “Cultura en La Plaza”, volverá a tener acción para las juventudes que allí se reúnen con música de DJs y cabina de fotos. Entre las 19 y las 21 hs DJ Gabriel y DJ Emiliano, serán los encargados de musicalizar la tarde noche para todo el público que se acerque a la plaza principal de la ciudad, donde además contará con la propuesta de Cabina de Fotos. Los espacios públicos de nuestra ciudad están allí para que puedan ser disfrutados por los ciudadanos. La Secretaría de Cultura continuará también durante el próximo año con esta serie de propuestas donde la música, la cultura y el arte siempre tendrán su lugar.

FUMIGACIÓN Y CONTROL DE VECTORES Y PLAGAS EN LA CIUDAD En el día de ayer, personal del Departamento de Control de Vectores y Plagas del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires llevó a cabo actividades de fumigación en diferentes puntos de la ciudad y dependencias municipales. Entre ellos se encuentra el Predio Cattorini (Depósitos y alrededores), diferentes espacios verdes como plazas, el Parque Plaza Montero, Albergue Canino Municipal, Country Municipal y alrededores (zanjón calle Rivadavia), zanjón de la 17 de Octubre y Vidal, zona del Hogar de Niños, zona Hospital Provincial, Corralón Municipal, entre otros. Recordamos que la fumigación es una de las acciones centrales en la lucha contra el mosquito que transmite el dengue, el Zika y el Chikungunya y que actúa solo sobre el mosquito adulto, por lo que no resulta efectiva para la eliminación de huevos y larvas. La otra acción muy importante, es la prevención desde casa. El descacharrado, el recambio de agua en bebederos de animales de compañía y de floreros, y la eliminación o tapado de recipientes que acumulen agua es central para evitar la propagación del mosquito transmisor Aedes Aegypti.

LLEGA LA MUESTRA FOTOGRÁFICA DEL TALLER DE CULTURA A CARGO DE EDUARDO DUBOR El domingo a las 19 hs en el foyer del Teatro Español quedará formalmente inaugurada la muestra fotográfica del taller de Cultura Municipal que dirige Eduardo Dubor. Sesenta fotos estarán expuestas para que el público, de manera libre y gratuita, pueda disfrutar de las secuencias logradas por los alumnos en el periodo 2020-2021. Las capturas fotográficas no tratan sobre un tema específico, es una muestra ecléctica que aborda diferentes temáticas de apertura, un hecho que la hace interesante y atractiva. Las tomas, hechas tanto en blanco y negro como en color, fueron realizadas por el grupo inicial del taller y por el grupo avanzado. Cada alumno y alumna presentará cuatro fotografías. La Secretaría de Cultura Municipal invita a la comunidad a concurrir a esta valiosa exposición que también podrá ser visitada todos los días de la próxima semana.

VACUNA CONTRA EL COVID-19 – PRIMERA Y SEGUNDA DOSIS LIBRE La Secretaría de Salud Pública de Las Flores informa que frente al éxito del Plan provincial público, gratuito y optativo contra el COVID-19 en la Provincia de Buenos Aires, se ha ampliado la campaña de vacunación libre para toda la población a partir de los 3 años, sin necesidad de inscripción previa o turno. Por ello, todas las personas mayores de 3 años, que cumplan el tiempo interdosis recomendado (60 días para Astrazeneca / SputnikV, 21 días para Sinopharm y 28 días para Pfizer y Moderna), pueden recibir la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 dirigiéndose al establecimiento más cercano con DNI, sin la necesidad de contar con un turno previo. La aparición de nuevas variantes en el mundo nos demuestra que la pandemia no terminó y que no podemos relajarnos. La evidencia científica nos da la tranquilidad de que la vacuna reduce los contagios, las internaciones y también la letalidad. Iniciar y completar los esquemas de vacunación es la manera más efectiva para ponerle fin a la pandemia y cuidar a las y los que más queremos. Si aún no te vacunaste, estás a tiempo de hacerlo. Acercate al vacunatorio local, en el Club Juventud Unida.

GRAN CIERRE DEL AÑO DE FOLCLORE PARA ESCUCHAR CON RAÚL GONZÁLEZ Hoy a las 21 hs en el Salón Rojo Municipal se presentará el artista folclórico Raúl González. Será la última presentación del año del ciclo Folclore para Escuchar que conduce Fernando Calles que en su recorrido de más de 15 años se ha caracterizado por brindar al público excelentes propuestas musicales de nuestra tierra. Raúl González es un guitarrista nacido en La Plata que cursó sus estudios de piano en el conservatorio Gilardo Gilardi de la ciudad de las diagonales. Luego se dedicó al estudio de guitarra de manera autodidacta. Con una fuerte ligación con la música tradicional argentina de raíz folclórica, su capacidad y su talento lo llevaron a presentarse en diferentes escenarios de nuestro país como Cosquín (Córdoba), Festival de Diamante (Entre Ríos), Fiesta Nacional de la Esquila (Chubut), Festival de Baradero (Bs As), Fiesta Nacional del Surubí (Corrientes) por citar algunos de los lugares donde llevó su música nativa. Una presentación más que interesante que nuevamente el ciclo Folclore Para Escuchar ofrece a la comunidad florense de manera libre y gratuita. Para disfrutarlo.

EL TALADRO CAMPEÓN DEL TORNEO NACIONAL DE FÚTBOL INFANTIL EN COMODORO RIVADAVIA El Club Atlético El Taladro llegó en silencio a Comodoro Rivadavia con la incertidumbre de participar en un torneo nacional de fútbol infantil, pero con la gran expectativa y orgullo de representar a la Provincia de Buenos Aires, luego de adjudicarse la Zona Pampeana Sur tras dejar en el camino a La Academia “Javier Mascherano” de Lincoln, y se quedó merecidamente con el campeonato “Desarrollo” de la categoría Sub 13 que organizó el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En la final, disputada hoy, el elenco de nuestra ciudad superó 2 a 0 a G.E.P.U (Club Gimnasia y Esgrima y Pedernera Unidos) de San Luis, con goles de Santino Crego a los 10’ de primer tiempo y de Rodrigo Ludueña a los 16 ‘del complemento. La previa era difícil, pero nuestros representantes fueron inteligentes y comprendieron muy bien el planteo de Matías Delgado, donde estuvieron muy compactos en el medio campo y firmes en defensa, dejando en soledad a Santino Crego, quien exigió permanentemente a la última línea puntana. En el complemento, el control del balón se alternó y de a poco El Taladro se fue adueñando de las acciones, pudiendo aumentar el marcador. Llegó el pitazo final del árbitro y se desató el festejo “Verde”. Por otro lado, recordamos que, en el debut, los florenses se impusieron 2 a 0 sobre Sarmiento de Resistencia (Chaco), con goles de Rodrigo Ludueña e Ignacio Risso, mientras que en su segunda presentación perdieron 1 a 0 ante su similar de Rada Tilly (Chubut) y, en el marco del encuentro interzonal, le ganaron los puntos a Américo Tesorieri al no presentarse el elenco de La Rioja, obteniendo el primer puesto en el Grupo 1. El plantel estuvo conformado por Lucas Risso, Guido Mundet, Federico Tolosa, Bautista Favre, Rodrigo Ludueña, Gino Manganiello, Santiago Orlando, Jaime Ciponerri, Santino Crego, Ignacio Ruiz, Wenceslao Rivas, Demian Saldías, Lucas Pérez, Nicolás Angelinetta, Miqueas Sebastián, Thiago Maciel, Felipe Córdoba, Valentín Espinosa, Jacinto Guerendiain y Emmanuel Díaz. D.T.: Matías Delgado. Ayudante de Campo: Germán Ludueña. Delegado: Lucio Risso. La Secretaría de Deportes felicita a jugadores, dirigentes y cuerpo técnico del Club Atlético El Taladro por este importante logro, que los acredita para jugar el 19 de febrero de 2022 ante el Club Atlético Boca Juniors, donde el ganador representará al país en un campeonato que se desarrollará en Paraguay. La delegación arribará mañana a las 15 horas aproximadamente y seguramente se extenderá el festejo juntos familiares, amigos y simpatizantes.

Informe Prensa Municipal – viernes 17 de diciembre de 2021

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram