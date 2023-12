Plaza Mitre: el Monumento a Malvinas cumplió un año

(incluye audio Gustavo Mondini) El 27 de diciembre de 2022 se inauguró la obra que homenajea a los ex combatientes y veteranos de guerra. La obra surgió como idea de los Veteranos de Guerra florenses. El punto donde fue ubicado el monumento fue elegido en un acto de construcción colectiva: está emplazado frente a la Bandera Argentina que inmortaliza los sentimientos patrios, en el centro fundacional de nuestra ciudad. Se recordó al veterano de guerra fallecido, Carlos Bonda (recibió la Medalla su compañera Adriana Curutchet). Además recibieron los veteranos Hugo Núñez, Gustavo Mondini, Agustín Arce, José María Calzada, Never Suárez, Mario Gustavo Guerendiain y José Luis Dorney. En aquella oportunidad y al hacer uso de la palabra, el ex combatiente Gustavo Mondini expresaba que «es bueno saber que a 40 años de la gesta el pueblo argentino no se olvida de sus héroes. No somos un país belicoso, este tipo de enfrentamientos no ocupa lugar en la agenda actual. Hubo que pasar más de una década para lograr un reconocimiento aunque aún estamos lejos de lo que merecemos. No olvidemos nunca la posibilidad de pelear juntos por una causa». Desde FM Alpha nuestro permanente recuerdo a los ex combatientes florenses.

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram