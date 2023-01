Policiales: dañan y roban elementos del «Rancho Pampa» en el Parque Plaza Montero

El pasado domingo 29, mientras personal policial que cumple funciones en el Parque Plaza Montero se encontraba realizando recorridas de rigor, constata en el “Rancho Pampa” ubicado en dicho Parque daño en la puerta de ingreso y ventanas, por lo que se procede a mantener comunicación con encargado del lugar para confirmar la existencia de elementos faltantes como así también daños en el interior de lugar. Se iniciaron actuaciones caratuladas “Robo” con intervención de la Ayudantía Fiscal local.-

APREHENSION Y ALLANAMIENTOS: Con fecha 23 de enero vecino de nuestra ciudad denunció que autores ignorados, sin ejercer violencia alguna, sustrajeron de vivienda de su propiedad, la cual se encontraba deshabitada en ese momento, una bicicleta tipo mountain bike, color negra y blanca, rodado 26, con dos cubiertas nuevas, entre 8 y 10 platos de vidrio, tipo playos, de color transparente, un frasco de vidrio con tapa blanca, conteniendo en su interior aproximadamente la suma de tres mil pesos, botellas de bebidas alcohólicas de varias marcas, formas y gustos, entre ellas LEGUI, SAN FEPLIPE , GANCIA, CAÑA DE DURAZNO, VINO MOSCATO; y guantes para motocicleta de color negros, con puños de kevlar. Por ello se dio inicio a actuaciones caratuladas “Hurto” con intervención de la Ayudantía Fiscal Local y la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 6. A raíz de lo mencionado Personal del Gabinete Técnico Operativo de esta Policía, llevan a cabo tareas investigativas con el fin de dar con los autores de dicho ilícito, y a raíz de los indicios colectados, entre ellos registros fílmicos y testimonios, fueron otorgadas órdenes de ALLANAMIENTO REGISTRO Y SECUESTRO por Magistrados de intervención, las cuales se llevaron a cabo en conjunto con personal de GAD y Subddi local, para con dos domicilios de este medio, arrojando resultados favorables a la investigación. En uno de ellos, se concretó la aprehensión de una persona, el cual en una primera instancia se resistió a la medida Judicial y amenazó a los efectivos policiales presentes en el lugar. – Se recogieron elementos relacionados a la investigación. Se destaca que dicha persona había recuperado su libertad días atrás por disposición judicial, tras haber cumplido condena en un establecimiento carcelario del Servicio Penitenciario Provincial, encontrándose en LIBERTAD CONDICIONAL. – Aprehendido fue alojado en esta Dependencia para luego recobrar la libertad por orden Judicial.

LESIONES POR ACCIDENTE, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, INFRACCION 193 BIS DEL CODIGO PENAL, AMENAZAS INFRAGANTI DELITO. El día martes 24 de enero, momento en que Personal de esta Dependencia se encontraba realizando recorridas habituales en móvil no identificable por las calles de nuestra ciudad, llevando a cabo tareas bajo protocolo de actuación vigente y políticas de prevención, es sobrepasado a gran velocidad por un grupo de motocicletas, las cuales circulaban efectuando cortes y maniobras peligrosas, poniendo en peligro su vida y la de transeúntes ocasionales.- Por tal motivo, es que los efectivos policiales deciden seguirlos desde lejos a baja velocidad y a una distancia prudente para poder identificarlos y a su vez cuidar la integridad física de los jóvenes según protocolos vigentes.- Posteriormente se observa que dos personas, parte del grupo, estacionan en la dársena que existe en el lugar intersecciones de Carramasa y Pte. Perón, donde los efectivos que lo hacían a distancia deciden estacionar paralelamente, situación donde los motociclistas al advertir se trata de efectivos policiales de la localidad tratan de emprender huida, haciéndolo uno de ellos, mientras que la femenina, al tratar de girar para salir en sentido contrario, manea la rueda delantera, para caer al suelo, con su moto, arriba de su pierna derecha.- Personal policial auxilia a la conductora femenina, quien es trasladada a Nosocomio para determinar lesiones, procediéndose al recogimiento del citado vehículo.- En dicho momento es que se comienza a congregar conocidos de la víctima, quienes se manifiestan hostiles a la actuación policial, procediendo uno de ellos a vociferar amenazas, por lo que se procede a reducirlo momento en que intenta resistirse, para luego ser trasladado a sede policial.- Se iniciaron distintas actuaciones caratuladas, “Lesiones por accidente”; “Resistencia a la Autoridad”; “Amenazas in Fraganti Delito”; “Infracción artículo 193 bis del Código penal”, todas con la intervención de la Ayudantía Fiscal local y la Unidad Funcional N° 6.- No obstante ello y a raíz de los dichos vertidos por accidentada, en redes sociales y medios periodísticos, se procedió a incoar actuaciones administrativas a los efectos de determinar la conducta de los efectivos policiales, solicitándose registros fílmicos del lugar de los hechos como así también la pericia mecánica del vehículo en el que circulaban, con la finalidad de determinar si existe reproche disciplinario alguno.-

Misma fecha, se recepciona denuncia a la Encargada de la Huerta Municipal de nuestra ciudad, sobre hurto sufrido en dicho lugar, ya que, al arribo de la misma, nota la ausencia de carretilla color naranja, pala de punta con cabo de madera y una importante cantidad de verduras. Ante los hechos denunciado, personal del Gabinete Técnico Operativo emprende tareas investigativas, para lo que, en horas de la tarde, se halla Carretilla denunciada abandonada en un terreno baldío a pocas cuadras de lugar de donde había sido sustraída uno de los elementos denunciados. –

Fecha 25 de enero, se inician actuaciones referentes a presunta infracción de la ley de drogas Nº 23.737, momentos en que, efectivos policiales al proceder a la identificación de dos personas, realizando registro extracorpóreo, se recoge envoltorio de nylon, conteniendo en su interior una sustancia de color verde parduzca de similar textura y olor a lo conocido como marihuana. Con respecto a la otra persona, se le es hallado una lata metálica de color marrón con lo que aparentaba ser semillas de marihuana. Ambos elementos fueron sometidos a test de orientación, arrojando como resultado, para amabas sustancias, ser cannabis sativa (marihuana) con un peso de 1,8 gramos. Actuaciones bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 22.-

Fecha 26 de enero, mientras se realizaba recorrida habitual en el medio, Efectivos policiales proceden a interceptar persona que transitaba por arteria de nuestra ciudad, con motocicleta a la rastra. En dicho momento esta persona carecía de documentación obligatoria de dicho vehículo por lo cual se procede al secuestro de la misma. Así las cosas una vez solicitada plana referente a numeración de chasis y motor, por ante el sistema de informática de Policía de la Provincia de Buenos Aires, en el primer caso arroja resultado de PEDIDO DE SECUESTRO ACTIVO solicitado por la Policía Metropolitana, y en el segundo caso PEDIDO DE SECUESTRO ACTIVO solicitado por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 04 de Mercedes, por actuaciones caratuladas “HURTO”.- A nivel local se iniciaron actuaciones por “Encubrimiento” con intervención de la Ayudantía Fiscal Local.-

Misma fecha, y a raíz de alerta por parte de la Comisaria de la Mujer y la Familia de Las Flores, efectivos policiales procedieron a la aprehensión de persona mayor de edad, la cual se encontraba quebrantando medida judicial dictaminada por Juzgado de Paz Letrado local, referente a prohibición de acercamiento con perimetral de 1000 metros de distancia para con menor de edad, en el marco de Expediente sobre Protección contra la Violencia Familiar. Por disposición de Magistrado interviniente, misma persona recupera su libertad.-

Con fecha 27 de enero, se da inicio a actuaciones caratuladas “Resistencia a la Autoridad”, momentos en que personal de esta Dependencia se hizo presente en domicilio de nuestro medio, desde donde se había recibido alerta telefónica de persona que manifestó que en el interior de su vivienda estaba presente su expareja. Cuando Efectivos policiales se hacen presente en el lugar, se encuentran a masculino durmiendo en habitación de dicha vivienda, haciendo caso omiso al pedido de la dueña del hogar como así también al personal presente, resistiéndose a ser identificado y comenzando forcejeo. Masculino fue alojado en Dependencia Comunal para horas más tarde, por disposición de la Justicia, recuperar su libertad.

El día 27 de enero, dentro del Parque Plaza Montero, se procede a la aprehensión de persona no oriunda del medio y tras solicitar plana informática referente a datos filiatorios, el mismo presentaba PEDIDO DE CAPTURA ACTIVA, a cargo del Juzgado de Paz de San Vicente.- Se dio intervención a la Unidad Funcional Nº 6 y Ayudantía Fiscal Local, para horas más tarde recuperar su libertad.-

Fecha 28 de enero, se recepciona denuncia a vecino del medio, quien manifiesta haber sido víctima de hurto de rueda de auxilio de Camión marca IVECO de su propiedad. El hecho tuvo lugar misma fecha en horas de la tarde, cuando el vehículo se encontraba estacionado en arteria de nuestra ciudad, por lo que se inician actuaciones caratuladas “Hurto” con intervención de la Ayudantía Fiscal Local. Gabinete Técnico Operativo de la Jefatura de Policía Comunal se encuentra abocado a tareas investigativas con el fin de dar con los responsables del presente ilícito. –

Se siguen intensificando los Operativos en el marco de “Prevención del delito y Controles en general”, los que son dispuestos en distintas zonas de nuestro medio con el objetivo de identificación de personas del medio y/o foráneas, como así también controles de documentación y elementos de seguridad al momento de la circulación en Automóviles y/o motocicletas, con los que se busca ordenar el tránsito, cuidar a los ciudadanos y hacer prevención en accidentes viales.- Es así como en el transcurso de la semana la presencia policial ha sido notoria y donde se ha procedido varios secuestros de automotores que al momento de la interceptación carecía de documentación obligatoria y/o elementos de seguridad obligatorios para la correcta circulación.-

Con fecha 30 de enero se recepciona llamado telefónico en esta Dependencia, requiriendo la presencia de Efectivos policiales a domicilio particular de este medio, ya que se estaría incumpliendo prohibición de acercamiento. Una vez presencia policial en el lugar, se corrobora la presencia de masculino, el cual se encontraba infringiendo medida cautelar dictaminada en el marco de Expediente sobre Protección contra la violencia familiar, por lo que es aprehendido y alojado en esta Dependencia, inciandose actuaciones “Desobediencia en flagrancia” con intervención de la Ayudantía Fiscal local y la Unidad Funcional N° 16.-

Personal de esta Dependencia estuvo presente en los eventos que se llevaron a cabo durante el fin de semana en la ciudad, con el fin de prevenir problemáticas referentes a la seguridad, destacando el comportamiento de los vecinos, ya que no se registraron hechos que hayan requerido de nuestra intervención. –

