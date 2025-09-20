Policiales: Sub-DDI Las Flores realizó allanamiento en Rauch

Personal de la Sub DDI Las Flores conjuntamente con uniformados del Comando de Prevención Rural (CPR) de Rauch realizaron ayer viernes un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Coronel Suárez, entre Avda. San Martín y Letamendi en el marco de una investigación por un hecho delictivo ocurrido semanas atrás en una casa contigua. Según la información a la que accedió el medio La Nueva Verdad de Rauch, en el hecho original, desconocidos habían violentado la puerta doble hoja del zaguán y se habían llevado una bicicleta y herramientas. Durante el procedimiento, que fue calificado como “positivo”, los efectivos lograron secuestrar ropa e indumentaria que estaría vinculada con el sospechoso al momento del hecho. Además se procedió a retener un teléfono celular y otros elementos de interés para la causa. Si bien aún no fue recuperada la bicicleta sustraída, la investigación por el hecho registrado en pleno centro a principios de septiembre sigue su curso. La investigación continúa bajo la carátula de “Robo”, con intervención de la Ayudantía Fiscal de Rauch y el Juzgado de Garantías N°3, a cargo del Dr. Juan José Suárez.

