BM – sábado 20 de septiembre

ATLETISMO: DOS MEDALLAS DE ORO, UNA DE PLATA Y UNA DE BRONCE EN LA JORNADA INAUGURAL DEL NACIONAL MASTER La Municipalidad de Las Flores, por intermedio de la Secretaría de Deportes y Cultura, hace mención a la destacada participación de florenses en la jornada inicial del 45° Campeonato Nacional Master de Atletismo de Pista y Campo, que se desarrolla en Concepción del Uruguay hasta este domingo 21 de septiembre. Sandra Campos, en la categoría F35, obtuvo la medalla de Oro en lanzamiento de bala (9,40 m.) y en Jabalina (18,59 m.), mientras que Atahualpa Rodríguez (M45) se adjudicó la presea de Plata en la prueba de 110 metros con vallas (23/25 segundos) y Eliana Rafeca (F40) clasificó tercera en lanzamiento de bala (6,30 m.). Hasta la finalización del campeonato, los florenses continúan participando en distintas disciplinas.

About The Author