Futurtel informa: corte de enlace Telefónica de Argentina

Futurtel informa a sus usuarios que se produjo este sábado un corte en el enlace de Internet de Movistar (ex Telefónica), situación ajena a nuestra cooperativa. «Estamos derivando el tráfico a otro proveedor, por lo que podría registrarse alguna lentitud en el servicio durante las horas de mayor demanda. Nuestro equipo continúa gestionando la solución y mantendremos informados a todos los asociados. Agradecemos la comprensión y paciencia de cada usuario mientras trabajamos para restablecer el servicio con normalidad», indica la nota recibida a nuestra redacción.

