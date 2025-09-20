20 de septiembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Futurtel informa: corte de enlace Telefónica de Argentina

1 minuto de lectura
2 minutos atrás Fm Alpha

Futurtel informa a sus usuarios que se produjo este sábado un corte en el enlace de Internet de Movistar (ex Telefónica), situación ajena a nuestra cooperativa. «Estamos derivando el tráfico a otro proveedor, por lo que podría registrarse alguna lentitud en el servicio durante las horas de mayor demanda. Nuestro equipo continúa gestionando la solución y mantendremos informados a todos los asociados. Agradecemos la comprensión y paciencia de cada usuario mientras trabajamos para restablecer el servicio con normalidad», indica la nota recibida a nuestra redacción.

 

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

BM – sábado 20 de septiembre

20 minutos atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

El puntero Juventud Unida se cruza con el difícil Deportiva

2 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Barrio Traut recibe a Ferro en un partido que promete

2 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Futurtel informa: corte de enlace Telefónica de Argentina

2 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

BM – sábado 20 de septiembre

20 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Policiales: Sub-DDI Las Flores realizó allanamiento en Rauch

32 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Concejo Deliberante: reuniones anticipando la próxima sesión ordinaria

41 minutos atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.