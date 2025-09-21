La Cooperativa ya reestableció el 100 % de la energía en la planta urbana

Debido a las inclemencias del tiempo que azotan la ciudad, en horas de la tarde algunos sectores de Las Flores se vieron afectados por cortes de energía y baja tensión.

El personal abocado bajo la lluvia en la intersección de Avs. Sarmiento y Lucangioli, logró hace minutos acondicionar las líneas que habían salido de servicio. Aunque el Paraje Pardo sigue con problemas de energía eléctrica donde una cuadrilla se encuentra trabajando en la misma.

Por el lado de Futurtel, informamos que también la cooperativa sufrió el daño en la fibra óptica, encontrándose bajo el agua y según el parte, dice que tardaría en reestablecerse, por lo tanto, el servicio se dará, pero en forma mas lenta, como así también la limitación de la no comunicación entre celulares y los 44 de la línea futurtel. Aunque si entre líneas fijas no tendrán problemas.

La cooperativa remata el informe diciendo: Agradecemos la paciencia y comprensión de todos los asociados mientras continuamos trabajando para normalizar el servicio en su totalidad.

