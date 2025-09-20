20 de septiembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Concejo Deliberante: reuniones anticipando la próxima sesión ordinaria

1 minuto de lectura
25 minutos atrás Fm Alpha
En la reunión realizada el pasado jueves, la Comisión de Legislación y Reglamentación del Honorable Concejo Deliberante avanzó en el análisis de distintos expedientes vinculados a la circulación vehicular en nuestra ciudad.
Entre los temas tratados se destacaron: Pedidos de instalación de reductores de velocidad presentados por vecinos y vecinas como así también un proyecto traspaso de semáforo. Por último, se habló de la unificación de la Ordenanza General de Tránsito y sus modificatorias.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Concejo Deliberante: importante reunión con funcionarios por la Escuela para Jóvenes Conductores

2 días atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Concejo Deliberante: ingresaron proyectos del Parlamento Estudiantil 2025

1 semana atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Concejo Deliberante: nueva sesión ordinaria este jueves

2 semanas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

BM – sábado 20 de septiembre

4 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Policiales: Sub-DDI Las Flores realizó allanamiento en Rauch

16 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Concejo Deliberante: reuniones anticipando la próxima sesión ordinaria

25 minutos atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

El puntero Juventud Unida se cruza con el difícil Deportiva

1 hora atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.