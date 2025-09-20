Concejo Deliberante: reuniones anticipando la próxima sesión ordinaria

En la reunión realizada el pasado jueves, la Comisión de Legislación y Reglamentación del Honorable Concejo Deliberante avanzó en el análisis de distintos expedientes vinculados a la circulación vehicular en nuestra ciudad.

Entre los temas tratados se destacaron: Pedidos de instalación de reductores de velocidad presentados por vecinos y vecinas como así también un proyecto traspaso de semáforo. Por último, se habló de la unificación de la Ordenanza General de Tránsito y sus modificatorias.