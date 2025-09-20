El puntero Juventud Unida se cruza con el difícil Deportiva

El encuentro entre albirrojos y albiverdes se juega mañana domingo en el estadio ferroviario de Avellaneda y Vidal. Este choque importante, que se da en la penúltima fecha de la primera rueda, augura ser buen partido. Transmitirá FM ALPHA 91,5 desde las 16 Hs. Antes, desde las 14, El Hollín y El Taladro, en el mismo estadio, serán los primeros animadores de la jornada futbolística.

(Por Flavio Iacomini)

Vaticinio de linda y atractiva sexta fecha del torneo de primera división que organiza la Liga de Futbol de Las Flores.

El líder Juventud Unida, la tendrá difícil en su visita al estadio “27 de Abril” de los ferroviarios cuando deba cruzarse con un entonado Juventud Deportiva que marcha con cinco puntos en la tabla de posiciones pero que ya dio muestras de ser complejo para cualquier rival.

Los albirrojos, que miran a todos desde arriba con 10 puntos cosechados, vienen de ganarle por 2 a 1 a Atlético Las Flores y esto los mantiene motivados para seguir afianzándose en un torneo donde todavía deberán jugar otros ocho encuentros más para terminar la zona clasificatoria (sumado el de mañana).

Por su parte, “Los Loros” dirigidos por la dupla Luciano Borda-Diego Rodríguez, en la fecha pasada igualaron sin goles ante El Hollín y si bien tuvieron las ausencias de Luis Urruchua y Damián Petreigne (los dos fueron expulsados ante El Taladro), como se mencionara anteriormente, demostraron que serán un equipo difícil para cualquier rival que se les cruce en su camino.

Este encuentro entre Juventud Deportiva y Juventud Unida, será transmisión central de la radio de frecuencia modulada FM ALPHA 91.5.

Antes en el mismo estadio albiceleste, jugarán en primera división y desde las 14 hs, los equipos de El Hollín y El Taladro,

Los dos vienen de igualar en sus respectivos encuentros de la quinta fecha y tienen con que seguir con sus aspiraciones, más allá del diferente lugar que ocupan en la tabla de posiciones.

El Hollín de la dupla Eduardo Sandez-Silvio Carpinetti, está segundo con 8 puntos, mientras que el verde que dirige Matías Delgado, marcha en la última posición con 2 unidades logradas.

About The Author