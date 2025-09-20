20 de septiembre de 2025

Barrio Traut recibe a Ferro en un partido que promete

2 horas atrás Fm Alpha

El encuentro entre los amarillos y ferroviarios se jugará mañana domingo a las 16 en cancha de Juventud Unida. Los dos fueron finalistas del Apertura y hoy se encuentran en el cuarto y en el tercer lugar respectivo en la tabla de posiciones. El partido será cobertura de FM ALPHA 91.5.

(Por Flavio Iacomini)

Por la penúltima fecha de la primera rueda, el conjunto que dirige Dardo Rivarola, que viene de empatar 1 a 1 ante El Taladro el domingo pasado en el CEF N° 6, será local en el estadio albirrojo ante un Ferro que en la última fecha quedó libre y que hoy necesita sumar y recuperar su imagen de último campeón.
El “amarillo”, con cinco puntos en la tabla de posiciones, sufrió la expulsión de su capitán el mediocampista Eugenio Montorfano mientras que los albicelestes, bajo la conducción de Luciano Bertamino, recuperaron jugadores con dolencias en el parate obligado e irán al estadio de 25 de Mayo y Azul con todo lo mejor de su plantel.
Es válido de subrayar que Ferro lleva cosechado seis puntos, está tercero y se encuentra ubicado a cuatro unidades del líder Juventud Unida.
Antes de este encuentro, en el mismo estadio de 25 de Mayo y Azul, jugarán desde las 14hs. las primeras divisiones de Barrio Traut y Ferrocarril Roca en fútbol femenino.
Los dos encuentros en cancha de “Los Millonarios” serán cobertura especial de FM ALPHA 91.5.

