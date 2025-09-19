19 de septiembre de 2025

¡Atención!: rige alerta naranja por tormentas severas para este sábado

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó esta tarde de amarillo a naranja el alerta meteorológico para nuestra ciudad y zona durante el día de mañana. El área comprendida (Las Flores, Gral. Alvear, Gral. Belgrano, Gral. Paz, Lobos, Monte, Navarro, Roque Pérez y Saladillo) estará afectada a partir del mediodía por tormentas fuertes o severas. Las mismas estarán acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm., pudiendo ser superados en forma puntual.

