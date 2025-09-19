Eduardo Zurro hace fuerte denuncia por inseguridad: “Hace 20 años que la venimos sufriendo”

El productor y presidente de la Asociación de Criadores de Ovejas Frisonas de Argentina y de ALQA, Asociación Latinoamericana de Queseros estuvo en el piso de la radio realizando una fuerte denuncia sobre la inseguridad que vive hace 20 años. La cabaña es Santa Águeda que posee junto a su esposa Ana Rodríguez. El productor que hace un relieve en producir quesos de ovejas frisonas, amenaza con irse de nuestra ciudad si desde el municipio no le garantizan tranquilidad para continuar con su proyecto. En el inicio repasó sobre la última participación en la expo de Palermo.

“Trajimos la raza de Alemania en el 91 y luego de tanto esfuerzo hemos tenido gran reconocimiento en genética. Este año en Palermo fue muy difícil por la competencia´, igual logramos premios importantes. Palermo sigue abriendo puertas en distintos sentidos…”

Sobre el hecho de inseguridad que viene sufriendo, dijo: “Uno va saliendo adelante de diferentes compromisos, pero hay cosas que no tienen arreglo y nos llevan a pensar en mudarnos, hace años que venimos con temas de inseguridad ahora en los últimos meses que se ha recrudecido…Tenemos dos quintas, en una la cabaña donde recibimos visitas, a 700 mts. de casa, pero todo el tiempo está el problema, nos han sacado tierra los distintos municipios, tenemos 500 metros de alambrado para salir de casa, y esa tierra se ha utilizado para rellenar otros lugares como Los Manzanares, y nos queda una cava donde la gente va y tira basura, gente que viene a drogarse, son problemas que le dijimos al intendente, acá es fácil, o cerramos esto, pero al decirle al intendente me dijo que le haga una carta, le presentamos la carta para que sea calle sin salida que es lo que corresponde. Pero en ese lugar se está haciendo una villa cerca nuestro porque en esa laguna doman caballos, muchas veces hay que sacar alambrados para llegar a casa, pero no les gustó, le mandamos cerrar como dijo Gelené, vino también la policía, eso siempre fue hablado, nunca fue escrito, y empezamos a sufrir robos, tiros a la casa y a los tanques de agua. Teníamos una pareja de colombianos y brasileños que estaban durmiendo en la cabaña y cuando fuimos a despertarlo descubrimos un tiro en la puerta, la pantalla solar, esto es imposible…Hay gente procesada y tiene impedimento de acercamiento, pero hay como una villa que está creciendo, la gente que tiene prohíbo acercarse, pero invita a gente que no tiene prohibición, pero te hablo de la vereda de mi casa, no a 500 metros que ellos viven. Es como un aguantadero que encontrás jeringas, cosas raras y hay que estar limpiando todo el tiempo, viene gente una vez por semana y yo soy el basurero de Santa Águeda también…La policía con buen criterio me dice, no puede identificar si alguien no presenta un escrito que no se puede entrar ahí. Así que fue Alberto para hacer una declaración escrita, y en realidad en vez de hacer una declaración escrita, terminó conciliando con los tipos, entonces cambia de lugar, en vez de acá, andá atrás que también es mío, así que me cierran otro lado…por supuesto que yo no hago convenio con ningún delincuente, inclusive ya me mandaron al hospital con un brazo roto, no es chiste esto, me llevaron por delante con un caballo diciendo que yo lo había usurpado, no lo había comprado y esto es del 2003 lo compré, y me mandaron al hospital, estuve internado, tuve que recomponer una muñeca, estuve dos meses enyesado, esto no va más…Estoy de Independencia a dos quintas más o menos, casi 1000 Mts. La gente de Las Flores no sabe que a un par de cuadras de la Perón es La Matanza, hay otros lugares de Las Flores que también es así, así empezó en Cañuelas, así empiezan los malvivientes a unirse, uno no puede quedar bien con Dios y con el Diablo. Cuando queres quedar bien con todo el mundo, quedas mal con la gente que produce…Nosotros vinimos acá a producir, agachar la cabeza y trabajar, pero así es imposible…El otro día vino una persona importante de La Pampa, gerente de una cerealera, me llamó el oficial de guardia muy macanudo, de la patrulla y me dijo, Eduardo quédese tranquilo que cuando vayan a la noche, nosotros los escoltamos.

La verdad que esto yo no lo vi en ningún lado, entonces como hacemos para entrar, me dicen que nos hacemos cargo del hotel, entonces esto no tiene vuelta atrás… estamos tomando posiciones al respecto para ver qué hacemos, o si hacemos un juicio por daños y perjuicios, también mi propiedad se ve desvalorizada totalmente porque hicieron una cava en la calle a 20 mts. de la tranquera mía,..” También dijo: “Después porque una persona que participó como testigo que es empleado mío, que le alquila una casa a un político que se enteró, vinieron concejales a verme y vamos a hacer también un streaming para que la gente se entere, al menos 20 años callados eso ase acabó… y además no generamos ningún gasto, ahora la luz llega hasta 200 mts. de mi casa y de la mía sale hasta la cabaña, yo pago el alumbrado público, sin embargo, los delincuentes tienen alumbrado con una columna en la puerta y así con un montón de cosas.… Cuándo mejoraron la calle fue hasta Malvinas y hasta Martín Fierro o casualidad, tiene piedras hasta la casa de un sindicalista, a 150 mts. De es una casualidad eso…” Al ser consultado si tenía temor por la inseguridad, dijo: “Miedo no tengo, pero estoy re podrido. Si esto sigue así nos iríamos a producir a otro lugar, nos iríamos de Las Flores, porque las cosas que nos ataban acá, mis hijos, el colegio, ya se fueron a estudiar, pero estamos estudiando unas posibilidades de ir a producir a otro lado, porque tenemos posibilidades como ir a Córdoba…” Sobre la confianza en la justicia, dijo: “O me devuelven la calle o ponen calle sin salida. O vienen a juntar ellos la basura, pero eso de que yo darle al patrullero las llaves de mi casa, para que ellos den vueltas por adentro, yo no lo vi en ningún lado, y que los visitantes que tengo, lleguen escoltados por un patrullero jamás lo vi en mi vida…hay que darse cuenta que eso era antes, salí y mira un poco lo que es afuera, y te vas a dar cuenta cuando te cierran la calle para entrenar caballos con barriles y no podes pasar para tu casa y es el único lugar que tenes acceso, tenes que esperar a que terminen el entrenamiento porque te matan a balazos…” Finalizando: “Esa cosas linda de campo, de naturaleza, en noviembre habíamos planificado hacer el encuentro internacional de queseros como se hizo acá hace años y una propuesta de Carlos Noguera era hacerlo acá porque se instituyo, fíjate si hay que llevar a la gente acompañado de un patrullero, si de la asociación que nos visitan dicen que nos balearon la puerta mientras dormíamos, te imaginas, así que ojo con Las Flores… de trabajar en lo rural se pone violento con estas cosas. Una cosa es la Plaza, el centro, la música, y otra es lo que se vive en el campo…” Sobre la opinión del Secretario de Seguridad, dijo: “Con Gallardo ni bien recibíamos los ataques, hablamos con el por teléfono, nos pidió que cerremos todo pero que no pongamos tranquera todavía. Es como que concilia con el enemigo a ver que les dan para cerrarle el paso que no es de ellos, si ellos no viven ahí, no tienen nada, lo usan de aguantadero, qué a cambio les doy para dejar a esta gente en paz, no estoy dispuesto a ceder un ápice, a esta altura estoy para la jubilación no para tener problemas…Las fotos que te pase son de carteles que fueron robados y aparecieron baleados dando una señal como si fuese la Cosa Nostra…” Remarcaba.

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA

