Policiales: tenía libertad condicional, lo sorprendieron robando y amenazó con un hacha a efectivos

DETENCIONES Se iniciaron actuaciones caratuladas “TENTATIVA DE ROBO IN FRAGANTI DELITO, AMENAZAS AGRAVADAS, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, AUTOLESIONES Y DESOBEDIENCIA”, con intervención de la Unidad Funcional Nº 16 a cargo del Dr. Guillermo Vaticano, se procedió a la aprehensión de una persona mayor de edad quien se encontraba sustrayendo elementos de un domicilio particular. El mismo, al notar la presencia policial, amenaza de muerte a los funcionarios con un hacha y emprende la huida, siendo aprehendido en el interior de una vivienda particular a la que había accedido en su huida. Asimismo, dicha persona se encontraba incumpliendo una medida cautelar de prohibición de acercamiento dispuesta por el Juzgado de Paz Local. Se deja constancia que se trata de una persona con graves antecedentes delictuales que con anterioridad ha cumplido penas en Unidades Penitenciarias de la zona y que, al momento de su aprehensión, gozaba de un beneficio de libertad condicional tras haber sido condenado judicialmente, beneficio este que le fue revocado. La justicia interviniente dispuso su DETENCIÓN, y su posterior alojamiento en una Unidad Penitenciaria.

En otro orden y en trabajo en conjunto con personal del Centro de Monitoreo Local, se procedió a detener a una persona ajena al medio que fue registrado por las cámaras de monitoreo y posteriormente constatado por personal policial, extrayendo combustible de un camión perteneciente a una empresa privada que trabaja en la planta depuradora de ABSA. Esta persona, para cubrir sus acciones, intenta sobornar a los funcionarios policiales con el fin de que hicieran caso omiso a lo que estaban presenciando. Se iniciaron actuaciones caratuladas “HURTO IN FRAGANTI DELITO-COHECHO”, con intervención del Ayudante Agente Fiscal local, Dr. Pablo E. Iparraguirre.

Con fecha 10 de junio en horas de la tarde, personal de esta Dependencia es convocada por Centro de Monitoreo Local, en ruta Nacional Nro. 3 y Avda. M.V Paz en donde identifican a un menor de edad y es requisado en presencia del Servicio Local de Menores. Éste poseía en su poder una mochila conteniendo un frasco de vidrio con picaduras de marihuana en su interior. Una vez en la dependencia, se realiza test orientativo sobre la sustancia incautada arrojando resultado positivo a marihuana y un pesaje total de 18,7 gramos. Luego de la comunicación con el magistrado que interviene, se ordena que al menor se lo notifique de la formación de la causa y su posterior libertad a tenor del Art. 161. Del CPP.

SECUESTRO Móvil en recorrida por la ciudad,procede en las calles General Paz y Lucangioli, al secuestro de motocicleta marca Honda modelo Titan por infringir los Arts. 40 inc.»A», «B», «C» y «D», art 30 «D», art 48 «W», ordenanza 2645/13 N°3 de Ley 24.449. A raíz de estose labra acta de infracción correspondiente, quedando la motocicleta antes mencionada alojada en depósito municipal local a disposición del magistrado de intervención.

ACCIDENTES EN LA VIA PÚBLICA Se iniciaron actuaciones caratuladas “LESIONES CULPOSAS” con intervención del Ayudante Agente Fiscal, Dr. Pablo E. Iparraguirre y se solicitó colaboración a la Policía Científica perteneciente de la localidad de Azul, fines establecer motivo de los accidentes ocurridos en la vía pública que tuvieron lugar en el transcurso de esta última semana, donde con fecha 8 de junio se produjo siniestro en la vía pública, calle L. Alem y Azul, entre motocicleta Yamaha y camioneta Toyota Hilux. Conductor del rodado menor trasladado a Nosocomio local a raíz de recibir traumatismo de consideración. En el mismo orden, el día 6 de junio del corriente año se produjo colisión en las calles Wilde y Las Heras, entre automóvil Renault 12 y motocicleta Guerrero Trip, con dos menores a bordo, menores sufren heridas de consideración por lo que ambos fueron trasladadas a Nosocomio Local para su correcta atención médica. Con fecha 9 de junio se toma conocimiento de accidente entre automóvil marca Peugeot y motocicleta Corven, en las calles San Martin y Martin Fierro, donde el conductor del rodado menor sufre lesiones de consideración, por lo que es trasladado a Nosocomio local para su correcta atención. El día 11 de junio, se produjo siniestro entre automóvil Chevrolet Corsa que se encontraba estacionado en la vía pública y motocicleta Corven. De dicha colisión las personas que circulaban a bordo del rodado menor debieron ser atendidas por personal médico y posteriormente trasladada a Nosocomio Local. Por lo antes mencionado se reitera a la comunidad la importancia de ser conductores responsables y a la hora de circular a bordo de algún tipo de vehículo, contar con los elementos de seguridad correspondientes, como es el caso de cascos, pólizas de seguros y otros elementos de seguridad, con el fin de proteger nuestra integridad física y la de terceros.

HALLAZGO El sábado se acerca ciudadano a esta Dependencia quien manifestó haber extraviado una lona de cama elástica, la cual había sido hallada con anterioridad por efectivos policiales a bordo de un móvil en las calles 25 de mayo y sarmiento. De inmediato fue devuelta a su dueño.

