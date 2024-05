Pool: con podio azuleño y florense pasó la 3ra. fecha de la Copa «Kamui»

(ver ranking) Con la visita de jugadores de la zona, del Gran Bs. As. y Gran La Plata, se llevó a cabo el pasado domingo la 3ra. fecha de la Copa «Kamui». La misma se diputó en la sede de «Tsunami Pool» -Club Social- de Las Flores. El evento de nivel nacional premia, luego de la gran final en Bs. As. al culminar el año, con un par de viajes al exterior para participar con jugadores de 1er. nivel mundial en Europa. Con más de una veintena de inscriptos, el evento comenzó a las 10 de la mañana, para culminar pasadas las 21hs. Los 4 finalistas que luchaban por llegar a la final fueron: Alejandro Lizarraga (Gran La Plata), José Ortega (Gran Bs. As.), Juan Lacoste (Azul) y Ernesto Varela de nuestra ciudad. En dichas semifinales lograron pasar a la final Juan Lacoste y Ernesto Varela, que con un resultado de 6-4 a favor del azuleño, logra quedarse con el torneo. El próximo encuentro será en el mes de junio.

