21 de septiembre de 2026

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¡Por muchos años más!: Tienda «La Princesa» cumple 87 años

4 minutos atrás Fm Alpha

El tradicional y querido comercio florense, ubicado en Gral. Paz 437, cumple este 21 de septiembre, nada menos que 87 años de actividad comercial en el rubro textil. Fue creado en 1939. «Es un legado familiar que comenzaron mis abuelos. Lo continuaron mis padres, siguió mamá y luego yo junto a mi familia como todos saben», contó Miryam Miano a la 91.5Mhz. “Hace 87 años supimos poner en valor una vida familiar de trabajo, dedicación y mucha pasión. Por eso hoy sólo podemos dar las gracias a nuestros clientes (pasaron generaciones) por estar cerca de nuestros clientes como la tienda de la familia. Mil gracias por estos 87 años”.

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