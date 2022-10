«Por un Mar Libre de Petroleras»: en Mar del Plata, la 91.5 entrevistó a ambientalistas

En medio del trajín por los Juegos Buenos Aires 2022, nuestro enviado especial, Ernesto Varela, se acercó en la tarde del miércoles a una de las esquinas más transitadas de la ciudad para conversar con el «Sr. Holandés», uno de los coordinadores del colectivo «Por un Mar Libre de Petroleras», que pide a la justicia la no instalación de una plataforma de exploración petrolera de las empresas YPF, Shell y Equinor. «Básicamente hoy le estamos pidiendo al juez que entiende en la causas que dictamine en contra de la intención de poner una plataforma petrolera en aguas de Mar del Plata», explicó a la 91.5. «En primer término los recursos de amparo presentados salió a favor nuestro. Luego intervino la Cámara local con informes ambientales que apoyaron nuestra postura. Igual sabemos que existen fuertes presiones de quienes están involucrados en este negocio», afirmó más adelante. El Sr. Holandés indicó que «el peligro de la plataforma radica que de instalarse será a 300km. mar adentro en la zona sur muy cerca del territorio. Si prospera habrá perforaciones sobre el talud por donde suele pasar la ballena y otros peces para su alimentación. También está el tema de los derrames como ocurrió el verano pasado en Perú que trajo una contaminación enorme. En muchos de los derrames la plataforma se prende fuego. Tampoco se habla del transporte. La mayoría de la contaminación pasa por eso y lo territorial. Hace poco estuvimos en Bahía Blanca, en el polo petroquímico. Ellos no lo saben o tal vez sí pero viven arriba de una bomba de tiempo y no queremos que eso pase acá. También nos preocupa el efecto que esto puede traer en el turismo». Finalmente, el ambientalista manifestó que «decidimos hacer una asamblea permanente y quedarnos en las puertas del Juzgado. Haremos una vigilancia continua. Los que quieran conocer a fondo este caso nos pueden seguir en las redes sociales como «Por un Mar Libre de Petroleras».

Lo que se sabe hasta el momento

La fiscalía federal N°2, a cargo del fiscal general Manuel Pettigiani, avaló el estudio de impacto ambiental para la exploración de hidrocarburos offshore en Mar Argentino, a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata. Al aprobar el informe presentado por el Estado Nacional se consideró que las condiciones están dadas para dar inicio a las tareas de exploración sísmica en aguas jurisdiccionales, por impulso de un consorcio de empresas entre las que se encuentra la estatal YPF. Para avanzar con el proceso, se espera que el titular del Juzgado Federal 2, Santiago Martín, resuelva si finalmente aprueba la actividad. Aún así, el Ministerio de Ambiente convocó hace dos días a una audiencia pública a realizarse el próximo 19 de octubre “por la denominada Evaluación de Impacto Ambiental para la perforación de un pozo exploratorio en el Bloque CAN100 de la Cuenca Argentina Norte”. La reelaboración del informe ambiental había sido solicitado a partir de una causa iniciada por organizaciones ambientalistas. Por tal motivo, al trascender que fue aprobado, el colectivo “Asamblea por un mar libre de petroleras” convocó a una protesta para el próximo 4 de octubre en defensa de “la vida y el mar”. La convocatoria se realizará bajo el lema “Atraticazo” en la rambla de la ciudad de Mar del Plata.

