Pre-Federal: es mejor jugar en casa

Esta noche desde las 20, Ferrocarril Roca en su estadio, ante Juventud Unida de 25 de Mayo buscará su pasaporte a cuartos de final del torneo de la Federación Pampeana Bonaerense. Los ferroviarios, por torneos federales, no pierden en su cancha desde octubre de 2017. Trasmite FM ALPHA 91.5.

(Por Flavio Iacomini)

Otra noche de ritmo frenético y nerviosismo para la primera división de Ferrocarril Roca en un campeonato del Consejo Federal de AFA.

Desde las ocho de la noche, en Avellaneda y Vidal, se topará con un equipo veinticinqueño con el que la semana pasada empató de visitante 1 a 1. Los dos se juegan el pase a la siguiente ronda del certamen y esperarán por lo que sucederá, también esta noche desde las 20, entre Santa Rita de Piedritas en General Villegas y Plaza España de 25 de Mayo. De esta mencionada llave saldrá el futuro rival de cuartos de final.

A Ferro le alcanza con el empate, porque terminó primero en su grupo y Juventud Unida fue segundo en el suyo detrás de Apeadero de Saladilllo.

No obstante, el plantel ferroviario tiene en mente salir a ganar el partido desde el arranque, porque sabe que las especulaciones en este tipo de torneos, donde los cruces son a cara o cruz, en un minuto te podes quedar afuera del campeonato.

El dueño de casa presentaría la misma alineación titular que la del domingo pasado cuando en su estadio le ganara 1 a 0 el partido de ida a Juventud Unida de nuestra ciudad por las semifinales del campeonato oficial florense.

Un dato estadístico para destacar: Ferrocarril Roca no pierde en su estadio por torneos federales desde el sábado 7 de Octubre de 2017. Ese día, por el Torneo Federal B, el equipo que fue conducido entonces por el profesor Fabián Blanstein y que tenía a Leandro Lazzaro (ex Tigre) entre sus figuras, cayó derrotado por 2 a 1 ante Circulo Deportivo de Otamendi.

A los 6 minutos del primer tiempo, Tomás Blanstein convertía el primer gol del juego, pero a los 9 minutos lo igualaba Enzo Astiz. El “Turbo” Enzo Vertiz a los 14 del segundo convertía su gol, el del triunfo “Papero”, en el arco que da hacia la avenida Cruz Marqués.

En concreto, Ferro en su casa no pierde desde hace 5 años y ocho meses. Sin dudas que esta noche buscará seguir extendiendo su racha y su posición de imbatido en el actual torneo.

FM ALPHA 91.5 trasmitirá este trascendental encuentro que puede marcar la clasificación del equipo florense a la siguiente instancia del torneo.

