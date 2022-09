Primera División: cuatro equipos y dos lugares para las semifinales

Mañana quedará definido quien acompañará a Juventud Unida y El Taladro en la dispuata de la parte final del torneo Clausura 2022. Atlético Las Flores, Ferrocarril Roca, Barrio Traut y Juventud Deportiva son los que tiene chances.

(Por Flavio Iacomini)

Al rojo vivo termina la fase clasificatoria del campeonato de la divisional superior del fútbol florense.

Mañana domingo desde las 14 en el Centro de Educación Física N° 6 Juventud Deportiva y Barrio Traut protagonizarán uno de los choques trascendentes porque los dos equipos tienen posibilidades. Barrio Traut, con un triunfo clasifica porque nadie podría alcanzarlo en el tercer lugar detrás de El Taladro (14) y Juventud Unida ( 14), mientras que Deportiva si gana deberá esperar otros resultados para contabilizar la diferencia de goles que hoy no lo favorece. Aunque si gana, si los otros equipos igualan o pierden, el Depor se metería dentro de los cuatro mejores. Un empate los complicaría a los dos por lo que no habrá seguro especulaciones.

En el mismo estadio desde las 16, Atlético Las Flores se la juega ante Juventud Unida que llegará con algunos cambios y ya relajado por su clasificación. Atlético con un triunfo, por su mejor diferencia de gol, también estaría con un pie adentro de las semifinales.

Por otro lado, en el estadio de Ferrocarril Roca, los ferroviarios juegan el clásico ante El Taladro y si ganan deberá observar que pasó y que pasará con Deportiva, Atlético y Barrio Traut. Para no depender de nadie deberá convertir varios goles ante el verde, caso contrario peligra su clasificación a las semifinales.

En la misma cancha albiceleste de Avellaneda y Vidal, antes, desde las 14. jugarán El Hollín y El Potrero. Los dos llegan a la última fecha sin puntos, por lo que tienen la última oportunidad para irse del certamen 2022, sumando.

Se espera otra gran respuesta del público, que ha acompañado desde el inicio del torneo El costo de la entrada en las dos canchas ha sido fijado en $ 500.

