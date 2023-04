Primero con el celu y ahora con cámaras trampa, el “Dibu” Saavedra retrata animales silvestres del partido de Las Flores: “No se puede cuidar lo que no se conoce”, explica

(Bichos de Campo) A los 11 años su padre lo llevó al Museo de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino” y quedó fascinado con lo que vio. Más de dos décadas después, Mauricio “Dibu” Saavedra empezó a sacar fotos como hobby y así surgió DS Naturaleza de Cerca: como resultado de tener muchas imágenes, principalmente filmaciones de la fauna argentina. “La mayoría de ellas en ese momento eran fotos macro de insectos y algunos experimentos para filmar animales de cerca en sus cuevas, nidos o lugares donde frecuentaban”, explica Dibu. “Como no tenía cámara me las ingeniaba para dejar mi celular en lugares clave como el Parque Plaza Montero en la ciudad de Las Flores o por algunos caminos rurales. Al acumularse material y al ser consciente de que era necesario un trabajo de registro e información de nuestra fauna, me puse manos a la obra en darle un marco más serio y le di visibilidad en las redes sociales”. En seguida a Dibu le ganó el entusiasmo y se compró una cámara trampa para tener filmaciones nocturnas. Ha registrado comportamientos de 14 mamíferos, 11 reptiles, 8 anfibios, 55 aves, 60 Insectos y arácnidos, 2 moluscos y 2 peces. Además, gracias a la repercusión que logró su proyecto lo llamaron de varias escuelas para poder hablar de todo lo que se puede encontrar en la zona. Y fue su novia la que lo impulsó a comunicarlo de forma sistemática a través de una web y un canal de Youtube. Para realizar los registros Dibu tiene dos métodos: por un lado las cámaras trampa (ya tiene dos) para filmar animales que no son fáciles de ver, y por otro acercarse a un punto clave donde sabe que algún animal especifico va a regresar (alguna cueva, un nido, un poste, un animal muerto que sirve de carroña, etc.) y dejar la cámara o celular esperando un buen tiempo hasta que el ejemplar tome confianza y regrese. Luego fue clave el asesoramiento con expertos sobre distintos animales para organizar de manera correcta la información que obtenía en sus investigaciones. “Cuando comencé pude dar con ejemplares de escuerzo común (Ceratophrys ornata), especie en estado de conservación vulnerable y los hallazgos los informé al proyecto Gigante de las Pampas. Dicha iniciativa está desarrollada y llevada a cabo por investigadores y conservacionistas de Argentina, Brasil y Uruguay en respuesta a su problemática. Actualmente les sigo informando en caso de encontrar algún ejemplar”, explica. “También me puse en contacto con el director del proyecto Puma de Las Pampas como resultado del hallazgo de huellas de puma (Puma concolor) dentro del partido de Las Flores. Este proyecto es el primero que presento un informe sobre el regreso del puma a la provincia de Buenos Aires e investiga métodos para tener una buena convivencia entre los productores y el animal”, agrega.

-Las Flores es un partido con mucha producción agropecuaria. ¿Se ha vinculado con productores para ver la forma de preservar la fauna nativa en los campos?

-Así es. Muchas de las filmaciones han sido en campos privados. Para poder ingresar pido el correspondiente permiso y me presento explicando los objetivos del proyecto. Aparte de poder dejar mis cámaras, esto me permite tener una charla fluida cara a cara y escuchar incluso las problemáticas que pueden tener con alguna especie específica, poniéndome en el lugar del productor. Muchas veces hay soluciones que se intentan charlar.

-O sea que lo reciben bien…

-Mi rol es el de un fotógrafo aficionado que registra la fauna, brinda información sobre ella y facilito el contacto con quienes pueden asesorarlos en sus dudas. En todo este tiempo me he encontrado con productores y trabajadores rurales que son conscientes de la importancia que tiene la fauna silvestre en la región, muchos de ellos incluso la protegen y me invitan a filmar y mostrar a los animales en su entorno natural.

