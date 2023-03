Prof. Fernando Muñiz: Fiesta del deporte y escuela de guardavidas

Por este y distintos temas, invitamos al piso de LA RADIO, al secretario de deportes del municipio de Las Flores prof. Fernando Muñiz.

“La pandemia modificó muchos parámetros y este año podemos retomar más actividades como la fiesta del deporte que sería la décima edición para distinguir a deportistas, instituciones, trayectorias, pero también es un momento de encuentro y charla entre deportistas que no se ven muy seguido, eso es algo muy importante…” decía Muñiz. También estamos ya pensando y organizándonos para las Olimpíadas Cuenca del Salado en Lobos, estamos con todas esas actividades, en las olimpiadas son 22 disciplinas y nosotros estamos representando la mayoría de ellas, todas es complicado…” En 2021, a mitad de año retomó la actividad con ciertas restricciones y abriendo algunas actividades, si bien permitió el retorno no fue del todo completo, el 2022 ya fue con calendario completo con incremento actividades que hasta hoy se mantiene…hay disciplinas que quedan para apuntalar como el handball, softball, el skate que en otras ciudades están creciendo, acá eso está en agenda. En su momento hubo una escuelita de handball pero fue difícil llevarla adelante porque la matrícula no era importante…” También el rugby en Las Flores tuvo crecimiento antes de la pandemia, recién ahora se está reinventando la escuela para ver si tiene auge…en ciudades grandes hay mucha competencia y no le genera gastos por traslados. Acá es una dificultad, cuando se retoma la actividad muchos de los chicos se volcaron al fútbol porque empezó antes, muchos no han vuelto por los estudios, por eso hay que remarla un poquito más…” sobre las olimpiadas en Lobos, dijo: “En Lobos este año no va a haber disciplinas como canotaje o pesca debido a la sequía de la Laguna. Al ser la ciudad organizadora lobos cuenta con pequeña ventaja porque participan en todas las disciplinas, es una competencia muy linda que se genera allí, se va a un lugar a otro y mucha gente acompaña y al ser libre involucra a todas las edades… Hacerlo una vez en cada ciudad fue algo que se planteó en algún momento. La verdad que lo que ellos manifiestan que al ser ellos los creadores, si se quiere hacer algo por el estilo que sea en otra fecha y en otro momento, es una marca de ellos, es algo que requiere mucha logística en cuanto a infraestructura, hoy en Las Flores no estamos en condiciones de abarcar una competencia así..” También Muñiz se refirió a la escuela de Guardavidas que se inaugura hoy, al respecto comentaba: “La Escuela de Guardavidas tiene que ver con un proyecto de Educación y dirección general de escuelas, además de ser una escuela que se instale producto de la pileta, el lugar de localización cercano a muchos municipio, la formación también es algo laboral para profesores, es una muy buena noticia, tiene que tener un aval de Educación para que se pueda realizar, es más que una persona encargada, un director, es más amplio, más profesores porque involucra muchas materias, es de Dirección General de Escuelas, es amplio y va a generar un número importante de fuente laboral genuino, tanto gente de Las Flores como alrededores es algo que también tiene demanda en la región..”

ENTREVISTA COMPLETA A FERNANDO MUÑIZ

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram