Pte. Del HCD Fabián Blanstein sobre el tratamiento del presupuesto y ordenanza impositiva

Hoy trataremos el período 2024, habían sido elevadas por el Departamento Ejecutivo, ya adelantamos reuniones con integrantes de la Sociedad Rural, Liga de Comercio, funcionarios y cada bloque, afinando propuestas y despachos, salvo que sea consensuado, algo que estamos tratando de buscar para tener la mejor opción. Tiene en cuanto a tasas una suba que van del 120 % y 140 % donde están ABL, Vial, Seguridad e Higiene, etc…” Sobre la actitud de los representantes del campo, dijo: “La Rural está atravesando un momento difícil por la seca con una mortandad importante de vacunos, alrededor de 20.000 cabezas, hablamos con ellos de la Ordenanza y todo el trabajo consciente de la Secretaría de Economía y Finanzas para tratar de ofrecer la mejor propuesta. La Rural se manifestó de acuerdo…” afirmó.

Ante la renuncia del secretario de finanzas Cont. Pablo García Romero, y su reemplazo, manifestó: “Duilio Puente sería quien reemplace de alguna manera a Pablo ya que se unen las Áreas de Modernización y Economía. El intendente propone bajar tres secretarías, la Privada, Gobierno se une a Comunidad y fusiona Deporte y Cultura. La municipalidad ya tiene su planta estable y los programas, el personal permanente, jornalizado, PROCEM donde uno está de acuerdo que tiene un principio y final, contraprestaciones que son personas que prestan un servicio importante y hay que ver si se abre el trabajo genuino, ver si se traslada a esos lugares, pero hoy la situación no lo permite. Hoy el municipio funciona de esta manera…El presupuesto del año pasado fue de casi 5 mil millones de pesos y terminaría cerrando en un poco más, alrededor de 6 mil millones. Acá hay 12 mil millones que se da en tres situaciones, una coparticipación provincial, con 9 mil millones de pesos, lo otro es un poco mas de 20 millones de pesos en obras y lo que se genera a nivel local con tasas municipales que impactan y dan una entrada económica cercana a los 2 mil 800 millones de pesos. Se incluyen las obras que se están realizando y ejecutando. Obras públicas tiene mas de 5 mil millones con lo que se está haciendo hoy en obras en ejecución, y de ahí hacia abajo. El HCD tiene un presupuesto de 100 millones para manejarnos este año…” También Blanstein reflexionó sobre la llegada de Milei al poder: “Soy siempre respetuoso de la voluntad popular, más allá de mi ideología creo en la alternancia del poder, hoy tenemos un presidente como Milei, antes se han hecho buenas cosas pero hubo excesos, el votante finalmente eligió un político con características especiales que fue contra muchas cosas pero uno quiere que al país le vaya bien. No creo que sea la forma de imponer sacando derechos de los trabajadores. Pone un sistema de shock a la economía, con la devaluación del peso y la suba del dólar, de 400 a 800 pesos. Todo impactó y pega a sectores de la clase media y media-baja. La política no nos tiene que llevar a esta grieta enorme. Nos tiene que importar porque es nuestro pueblo. Acá la historia marcada de próceres como Belgrano, San Martín, Güemes que defendieron la Nación y hoy vemos todo abierto para que vengan desde afuera por nuestros recursos. Hay que defender nuestra soberanía…Estas medidas son muy drásticas atacando a muchos sectores de la sociedad que hay que ver cómo nos ordenamos y cómo vamos saliendo de este paso complejo y difícil. Tenemos ejemplos puros de que las cosas unidas pueden salir mejor…”

Escucha el audio completo de la entrevista a Fabian Blanstein