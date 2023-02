Raúl Palma visitó los estudios de FM ALPHA

Paramos para saludar porque aquí tengo muchos amigos y siempre soy bien recibido, llegue a la estación de servicio y me comuniqué, estuve en la casa de la joven Maia Sancho….”Vengo de una gira muy linda empezando en enero en distintos lugares, -hace tiempo que no vengo a cantar a Las Flores- acotaba. En febrero estuvimos en Loma Verde, en Ranchos, San José (Catamarca), un público extraordinario, fue la primera vez que actuaba allí, también en Villa María, anoche en Tandil y ahora en Guernica, luego Tafí del Valle, Catamarca y Joaquín V. González…” comenzaba El chango de Anta, haciendo un vivo en el momento vía Facebook. Sobre el nuevo material comentaba; “El nuevo disco incluye grandes invitados como Facundo Toro y Pitín Salazar, y el Indio Lucio Rojas por ejemplo, hijo de Daniel, una de las voces más maravillosas de nuestro género…” Por otro lado y con respeto a sus giras, dijo: “Voy bastante a La Pampa, estaremos en Santa Rosa, posiblemente esté en Calafate aunque no soy mucho de ir al sur. En la Costa estuve en Miramar en el Festival del Lechón con mucha gente…Me gustan todos los ambientes a la hora de presentarme, me gustan mucho las peñas también, en general el público argentino es muy expresivo. A Uruguay hace mucho que no voy, fui a Durazno y otros pueblitos cercanos. Estuve en Europa y EE UU hace tres años. Posiblemente estemos en España también. Nuestra música es muy bien recibida, sobre todo el tango, es el género que tiene más aceptación, también bailarlo. Aquí faltaría por ejemplo, un programa de televisión de tango…” Sobre la formación en el escenario, comentó: “Estoy con tres músicos en el escenario. Me gustaría incorporar un violín, posiblemente lo hagamos. Es un instrumento que se complementa muy bien…” remarcó.

ENTREVISTA COMPLETA A RAUL PALMA

