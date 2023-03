Reclamo: vecinos de Vilela siguen esperando por el Puente «Las 500»

En la nota recibida a nuestra redacción, cuentan que «hoy hace nueve meses que se inició la obra del Puente del Canal de Risso. Nueve meses que estamos transitando por una pasada alternativa por la cual las máquinas agrícolas y camiones no lo pueden hacer. En este tiempo han abandonado la obra tres veces. ¿Motivo? No les pagan, no hay plata», explican. Más adelante la carta dice que «obvio que para esta obra. Porque para «mantener vagos» e invertir en cosas que no son prioritarias sí hay. Pero, ¿Qué es lo importante de todo?. Que la obra «se inició». Esa es la respuesta de los políticos. La fotito al inicio para que todos vean como crece nuestro país. Lástima que fotos de culminación de obras no se ven». Por último, la nota pide «basta de tantas promesas sin cumplir.. Queremos tener lo que se está pidiendo hace 14 años. ¿Qué esperan?, ¿Que se llene de agua el canal para decir » ahora no podemos terminar»?. Me indignan éstas cosas y muchas más que no me alcanzaría un día para escribir», indica la vecina Alejandra Pirali.

