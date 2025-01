Regata del Río Negro: La supremacia de juani y Julían para quedarse con la regata

El choelense Julián Salinas y el florense Juan Cáceres lograron la gran victoria de la 49° edición.

La tradicional competencia finalizó esta tarde a las 16.20 hs para los K2 senior en un infartante final, los 25 segundos que tenian en su haber la dupla ganadora fueron suficientes para quedarse con el triunfo, aunque a los minutos del comienzo los campeones debieron luchar con el agua en la embarcación, tema que le dió confianza y tranquilidad por unos minutos a Pinta-Saavedra al sacarle unos 1000 metros de diferencia (casi 4 minutos). La sorpresa fue grande para los maragatos ya que faltando 2000 metros, juani y Julián aparecen a su lado expresando que todo no estaba dicho.

Juani

«Fue increíble, pensé que la perdíamos. Nos hundimos, tuvimos que bajar y sacarle el agua. Mucho huevo con Julián, cabeza, lo fuimos a buscar. Fue una Regata hermosa. No se podía haber dado de otra manera. Es una alegría enorme», dijo juani a la transmisión oficial enganchada por FM ALPHA.

Jualián

«Se ganó acá. Hasta Viedma no sabés lo que va a pasar. No sabíamos si iba a haber olas y hubo. Pensábamos que la podíamos perder en el último metro. Eran 25 segundos los que teníamos, que no es nada prácticamente. Y los pudimos mantener», declaró Salinas apenas se bajó del bote.

El podio de la general se completó con Pedro Ratto y Alan Nielsen, también de la K2, oriundos de Concepción del Uruguay. Cuartos fueron los hermanos Rodrigo y Mauricio Caffa de la misma ciudad entrerriana, mientras que Matías Arévalo y Lionel Guardiola, de Carmen de Patagones, llegaron quintos.

Por otro lado, la dupla en caballeros «C» perteneciente a la botera «El Timón» de Jauregui Mauricio Larroque y el florense José Gómez, lograron un codiciado 9vo lugar y a 7 minutos de la dupla campeona, Manuel Quilez – Fernando Bustamante.