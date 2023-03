Ricardo Lapadula Sec. de O.P.: La Policía ecológica habría censado que había poco oxigeno

Ante el trágico hecho de público conocimiento donde perdieron la vida dos operarios de la empresa y que impactó a la ciudad, hoy en “El periodístico..”, hablamos con Ricardo Lapadula a cargo de la cartera de Obras Publicas…”

“La estación en Plaza Marte es una planta impulsora, toma de la red que viene por Avellaneda entre 5 y 7 mts. de profundidad y la de Cruz Marqués, son dos colectores, la planta lo impulsa hacia arriba y sale una cañería de impulsión que se conectó en Avda. Rivadavia, va al nivel de suelo, se hizo a cielo abierto y el resto con tuneleras inteligentes en profundidad para mayor seguridad, esto va a una profundidad de 6 mts…se contrató una empresa con tunelera inteligente para no causar problemática.” sobre la entrega de la obra, acotó:

“Si, la obra tenía una entrega provisoria para probar las instalaciones, si funciona bien se hace la entrega definitiva, la obra seguía perteneciendo a la empresa, en los últimos meses del año pasado se detecta cantidad de agua en tuberías que no era normal, nos comunicamos con la empresa, anteayer anuncia que vendrán a hacer la evaluación de esa filtración de la cañería o planta de bombeo, detectar la problemática y sucede lo que todos sabemos, baja un operario, ven que se desvanece, baja el capataz y le sucede lo mismo y se dispara la emergencia sobre ese lugar y acuden todas las fuerzas que debían estar, bomberos, policía, ambulancia, municipio…”

“La obra es de Carramasa hasta G. Alvear y de Cruz Marqués hasta G. Alvear, eso fue proyectado a esa profundidad para que nos de la posibilidad de los terrenos al B. La Blanca tengan ese servicio, en realidad no está funcionando….vino la policía ecología, no está detectado que fue o no, hay suposiciones, pero no hay un diagnóstico, estamos en comunicación con el ministerio de ambiente para analizar el lugar, también nos comunicamos con la dirección de emergencias para ver cómo seguir trabajando en el lugar, hasta que expertos vean que el lugar es seguro no se podrá volver a bajar, hoy se está en etapa de análisis para ver que sucedió…” Por otro lado, agregó:

“Sin dudas debe haber pasado algo como que pensaron que no había riesgo, ha sido un imprevisto que no estaba para nada en los cálculos, esto está todo en investigación y del municipio se está trabajando para evitar otra problemática, estamos trabajando con defensa civil para ver cómo seguir…” Sobre experiencia de trabajos a esa profundidad, dijo: «Que yo tenga conocimiento a esa profundidad es el primer trabajo que se hace ahí, si eso hace que haya más o menos gas letal no lo sé…Tomamos la decisión de tener a disposición toda la maquinaria nuestra para colaborar, cuando se tiene un evento sin experiencia, tenemos que tener todos los elementos posibles, hasta lo más insólito para eso. Decidimos llevar una retro para ver si se podía usar. La máquina estaba para romper todo si era necesario. Lo mismo que la ambulancia ya había previsto la salida más rápida. Al igual que Bomberos y Policía que actuaron con todos los protocolos…” Sobre la aparatología que llegó para analizar el pozo, dijo:

“Hablé con la gente de Policía Ecológica, trajeron un aparto que midió algunas cosas, pero no se determinó del todo. Censaron que habría una posibilidad de poco oxígeno…” remarcó.

ENTREVISTA COMPLETA A RICARDO LAPADULA

