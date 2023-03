Ripa habló sobre el celibato: sinceramente no lo vería con agrado

Hablamos en «El Periodístico» con el máximo referente de la Iglesia Católica en la ciudad, Padre Martín Ripa, quien también se refirió a los 10 años del Papa Francisco.

Ripa es rector del secundario del Colegio Católico San Miguel, y por lo tanto le pedimos una reflexión ante la ola de calor…! «No es fácil con el calor en el Colegio San Miguel. Ayer suspendimos la actividad en el turno tarde y hoy seguramente va a pasar lo mismo. Estamos haciendo todo lo posible para que no se suspenda la escolaridad. En las aulas contamos con ventiladores y algunas con aires acondicionados, pero aún así no es sencillo. Es complicado trabajar así con esta ola de calor, a la tarde ni hablar, después de las 11 se pone muy difícil..» decia.

«Los 10 años de Francisco significa tantas cosas, es un regalo de Dios porque es nuestro, es argentino y no deja de interpelarnos con cosas misteriosas, es necesario aprender el idioma de él, nos cuesta valorarlo, vamos a necesitar más tiempo para interpretar sus gestos o posturas frente a la realidad, nos cuesta ver a la distancia como ve el..» Por otro lado, «Al papa le son muy cercanas todas las situación, el ve siempre quiénes son los últimos, quienes están al final. Todos los temas del mundo le hacen eco, su sufrimiento es por la pobreza. Lo de dar gracias, no por ser Papa sino por ese servicio y ese constante pedido de rezar por el, por lo delicado de la gestión, temas que no son fáciles como las barbaridades del mundo, es bueno que aprendamos que hay cosas como que si el Papa pudiera solucionar todo, el se da cuenta de la realidad, es un hombre. ..Esto no implica que no esté al borde del error, porque los problemas del mundo son difíciles de solucionar, las grandes potencias sólo piensan quién vende más armas y no piensan en el diálogo de los pueblos…» Sobre si cumplió con expectativas, dijo: «Cumplió con mis expectativas aunque hay cosas que te dejan pensando, por qué no tener una postura más fuerte o más blandas en algunas cosas pero tengo mucho confianza , el lo ultimo que quiere que lo tengan en cuenta, lo último que quiere es eso, lo tiene como virtud y a veces no es comprendido. El dialogo con los periodistas, una figura que en muchos casos me deja pensando porque rompe todos los esquemas…» Ante las declaraciones de volver a tratar el tema del celibato, dijo: «Con respecto al celibato, Alemania vive momentos difíciles, la iglesia durante toda la historia ha revisado ese tema. No creo que vaya a cambiar y creo que Francisco sería el último en querer cambiarlo, se podría dialogar el tema…sinceramente no no lo vería con agrado pero es mi opinión, no estaría de acuerdo y veo las obligaciones de un padre, si forma una familia hay que dedicarse a eso o ser un buen sacerdote. Es difícil hablar éste tema rápidamente. No sé si una revolución pero sería complicado. Si hay lío con los sacerdotes imagínate con su esposa o con sus hijos, hay que asumir el drama como cosas que nos pueden suceder…»

