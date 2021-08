Rumbo a las PASO 2021: Adelante Las Flores presentó oficialmente su lista

En la tarde de este viernes, en el local de la UCR local, fue presentada la lista de precandidatos a concejales y consejeros escolares para las próximas elecciones legislativas. Quien tomó en primer término la palabra fue el actual presidente del comité local y precandidato a concejal en tercer lugar, Sebastián Lizarraga, quien afirmó que «hoy necesitamos ampliar las bases del radicalismo y que el sello partidario no sea un límite para la gente valiosa que hoy nos acompaña y que, aportando su granito de arena, quieran trabajar por un Las Flores mejor. La gente que vemos hoy aquí es gente trabajadora, gente que no vive ni pretende vivir de la política. Es gente que le interesa el proyecto político, que le interesa más un proyecto de ciudad y no un proyecto propio o personal. Estamos convencidos que podemos conformar una gran lista». Por su parte, Federico Dorronsoro, primer precandidato a concejal, indicó que «estoy realmente muy feliz de pertenecer a este grupo. No tengo dudas de que este equipo comparte los valores y el mismo sacrificio de trabajo. De mí voy a dejar todo para que suceda lo mejor. Venimos con inquietudes del día a día, inquietudes que nos transmiten nuestros vecinos en nuestra función privada. El diálogo que podemos estar mejor, que estamos tristes y que no hay oportunidades para los jóvenes. Eso me mueve, nos mueve a participar».

Audio lanzamiento «Adelante Las Flores»: