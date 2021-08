Rumbo a las PASO 2021: Avanza Libertad (UCEDE Las Flores) presentó sus pre-candidatos

La UCEDE local, integrante del frente «Avanza Libertad» presentó en la tarde de hoy viernes la lista completa de precandidatos a Concejales y Consejeros Escolares de Las Flores que competirán en estas elecciones de 2021. Se confirmó también que el Arq. Fernando P. Cámara ocupará el 1er. lugar en la lista de Precandidatos a Senadores Provinciales de la 5ta. Sección Electoral. La presentación se realizó en la sede de la UCEDE, ubicada en calle 25 de Mayo 687. «Nos une la idea de ciudad y país que queremos. Un país que se base en la libertad, la honestidad y el desarrollo personal. Eso permitirá que la sociedad crezca y se esmere en buscar sus mejores valores que son los que van a estar al frente de la sociedad», afirmó el Arq. Cámara, quien presentó además al Arq. Hugo Bontempo, presidente de la UCEDE bonaerense y precandidato a diputado nacional, a quien definió como «un viejo amigo, compañero en mi período como diputado». En nombre del resto de los precandidatos locales habló Aldo Valente -productor agropecuario-, primero en la lista de postulantes a concejales. «Como ya he dicho en alguna oportunidad, no vengo del circuito político. Entiendo poco de política pero sí entiendo de la política de trabajo, de cómo desarrollarlo, cómo hacerlo funcionar. La idea es participar, cambiar cosas de la gestión actual que estamos cansados». Finalmente, Bontempo se manifestó «muy orgulloso del equipo que se ha formado en Las Flores. En definitiva son vecinos que quieren ayudar a otros vecinos. La verdadera justicia social es la justicia de la inversión, del trabajo y del empleo. No la dádiva que da el estado que es simplemente el populismo y ya tenemos mucho de eso». La lista completa es la siguiente: Precandidatos a Concejales 1.- Aldo Valente, 2.- Analía Damperat, 3.- Gastón Martinez, 4.- Karina Escobar 5.- Cristian Grosso, 6.- Federico Arce Precandidatos a Concejales Suplentes 1.- María Victoria Lombardozzo, 2.- Carlos Cazeaux, 3.- Rocío Gardella, 4.- Guillermo A. Veiga Precandidatos a Consejeros Escolares 1.- Agustín Idoy, 2.- Luana Grosso, 3.-Pablo Valente, Precandidatos a Consejeros Escolares Suplentes1.- Florencia Herrera, 2.- Tomás Lamas, 3.- Florencia Cantelli.

Audio Conferencia de Prensa «Avanza Libertad»: