21 de septiembre de 2026

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Runners florenses participaron de la 43ra. Maratón Internacional de Buenos Aires

1 hora atrás Fm Alpha
La Maratón de Buenos Aires 2026 se celebró el pasado domingo 20 de septiembre con una convocatoria récord de 16.384 consolidándose como la carrera más importante de Sudamérica. El keniano Bethwel Kibet Chumba se consagró campeón en la categoría masculina con un tiempo oficial de 2h08m28s. En la rama femenina, su compatriota Rebecca Kangogo Chesir se llevó el triunfo y estableció un nuevo récord histórico para el circuito porteño. Por el lado de los representantes locales, el mendocino Ignacio Erario fue el mejor argentino al finalizar en el noveno puesto de la general con una marca de 2h16m42s. Entre las mujeres, la atleta olímpica Chiara Mainetti lideró la delegación nacional cruzando la meta en 2h38m. De Las Flores participaron Juan Pablo Muñoz (3h48m07s), Alejandra Piralli (3h41m56s) y Gabriel Cepeda (3h10m14s). El emblemático circuito de 42 kilómetros tuvo su largada y llegada en Palermo, recorriendo postales icónicas de la ciudad como el Obelisco, la Casa Rosada y Puerto Madero en una jornada histórica para el atletismo.

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