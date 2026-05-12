12 de mayo de 2026

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Sandra Herrera de ACA filial Las Flores: «Mayo es un mes de una fuerte concientización de la celiaquía»

8 minutos atrás Fm Alpha

(incluye audio) En el mes de la concientización sobre la enfermedad conversamos en FM Alpha con la presidenta de la Asociación Celiaca Argentina filial Las Flores, profesora Sandra Herrera. «Desde 2024 que en nuestra ciudad se ha organizado una importante campaña de concientización sobre la celiaquía. En este año, como muchos pueden ver, nuestro obelisco tiene colocado un lazo con los colores y el símbolo de la Asociación. Y en ese sentido, les pedimos también a los comercios que, en la medida que puedan, también nos acompañen colocando en su vidriera algo con los colores rojo y amarillo para que esa campaña tenga más fuerza», explicó Herrera. Más adelante, la entrevistada sostuvo que «cuando le informan a una familia que alguien de su entorno es celíaco hay que hacer todo un cambio que consiste en apoyar porque la enfermedad se despierta a cualquier edad». Otro punto importante es la existencia de «Anselmo», comercio dedicado a la preparación de alimentos sin TAAC, atendido por Jazmín, hija de Sandra. «Con este emprendimiento, muy necesario por cierto, los celíacos encontraron un lugar acorde a lo que estaban buscando».

Parte Uno:

Parte Dos:

 

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