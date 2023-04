Sandra Nieves: De Chubut a Las Flores

Sandra es una mujer activa que vive de su jubilación y esta radicada en Las Flores, aunque le gusta mucho viajar, presidió la oficina de la mujer del Superior Tribunal de Chubut, también fue fiscal en lo penal en las ciudades de Pto. Madryn y Sarmiento.

Al nombrar Sarmiento, conocemos que su geografía al abastecer de agua potable a distintos lugares del sur argentino, dijo: “Los lagos están sin agua, abastece a Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia, etc. Está el Rió Senguer y el Chubut, por eso hay tanto lío con el tema del agua relacionado con la minería…..Ha mermado porque los pueblos del interior tienen 2000 habitantes como mucho, viven familias indígenas que cuidan los campos cuyos dueños son extranjeros y obviamente los compraron con fines estratégicos. Benetton es uno de los dueños más grandes, con muy extensas hectáreas. Ocupa una zona muy grande. Acá la ley no se cumple que es que no se puede vender nuestra tierra a extranjeros, las que están en los límites provinciales, la frase que dice “billetera mata ley” acá, “billetera mata ley”, Chubut ha venido en decadencia producto de un gobierno de Das Neves con la deuda interna y su manejo en la Aduana, instauró un método, en Chubut se hicieron juicios y el fiscal dijo que era el jefe de la banda…” sobre el ingreso y la visita a Puerto Pirámides, expresó: ”Puerto Pirámide es un enclave, un pueblo chiquito que ha ido creciendo en la península, viene antes de Puerto Madryn, se cobra la entrada para mantener toda esa estructura, caminos de ripio. La fauna necesita que sea de ripio. Para conservar lo agreste del lugar, no se pone asfalto por el ecosistema que se rompe, hay fauna silvestre, es una especie de parque natural, patrimonio de la humanidad, se puso ese impuesto que es muy caro para los turistas argentinos que van…. son como dos temas diferentes, el cobro y el monto, creo que se cobre está bien, lo que se puede discutir es el uso que debería ser público como así el valor, hay que comparar que cuando vas a otros lugares del mundo, a nadie se le ocurre visitar lugares emblemáticos sin pagar entrada. A los de Chubut se les cobra algo simbólico, el tema es que se cobra más a los que son de otros lugares…” Por otro lado, comentó: “Soy defensora del pueblo y una de las cosas que he fomentado es el uso de la queja con contenido. Todas esas cosas que implican un trabajo ciudadano las personas se niegan porque dicen que para eso están los funcionarios, cuando abandonan ese rol de ciudadano que protesta “dejan hacer” porque el funcionario sabe que no pasa nada, es una de las cosas que hay que combatir en este tiempo de individualismo, los que dicen que no tienen tiempo les pregunto cuánto tiempo pasan mirando televisión o en la computadora. Son cosas que hay que hacer saber, hay desconocimiento de los derechos y la Constitución. Hablo porque eso debió ser así desde hace mucho tiempo. Hay muchas cosas que pasan con desconocimiento….” Cuando se le preguntó de su llegada a nuestra ciudad, manifestó:

“En Las Flores soy feliz, vivo con mis mascotas, en Puerto Madryn, Chubut no me gusta como sociedad. Las Flores me sedujo porque yo pasé, conocía cuando pasaba a Buenos Aires, recuerdo que cuando pasaba era siempre en verano, descansaba en la plaza y pensaba, y qué lindo sería vivir acá, primero me fuí a vivir en Bell Ville en Córdoba, pero la gente no es respetuosa, andan sin casco ni patente. Andan con música fuerte en los autos… vivir en sociedad significa que pasan cosas cada tanto. Lo que digo es la cantidad, si vos tenés de 10 motos, 9 que andan sin casco ni identificación hay algo que anda muy mal. Decidí emigrar porque me di cuenta que no era una sociedad ordenada. Si voy en el auto y me choca una moto que no tiene nada será responsable el dueño de la moto, y si no de la municipalidad la responsabilidad de no controlar. Allí tratan mal hasta los animales, sin castrar, mal alimentados. Una sociedad con desidia…Las Flores me encantó, la gente es solidaria, me ha ayudado, me recuerdo los primeros años de Madryn cuando era chica..Acá es una ciudad limpia, me gusta que la municipalidad te atienda a las seis de la mañana. Madrugar implica como un sacrificio, poner en funcionamiento el sistema con energía. Hay otra espiritualidad, y da mucho tiempo durante el día, haces los trámites temprano y organizas tu vida con cierto margen… Me gustó mucho que la gente duerma la siesta. Uno tiene que aprovechar los momentos, yo camino a esa hora y veo con más detenimiento las cosas. Por ahí faltan algunos lugares para reunirse pero se puede solucionar, por ahí para la gente más grande no y eso está bueno motivarlo. Hacer fiestas temáticas estaría bien…” afirmaba.

ENTREVISTA COMPLETA A SANDRA NIEVES

